La Regione stanzia 22 milioni e 900mila euro contro il sovraffollamento dei Pronto Soccorso

“Dalla Regione 22 milioni e 900 mila euro, per un piano che sarà operativo a partire da mercoledì prossimo finalizzato a contrastare il sovraffollamento dei Pronto Soccorso. Un primo ed importante passo in avanti per emergere da una situazione drammatica”.

Questo il commento soddisfatto del Consigliere Regionale Cosmo Mitrano che plaude al pacchetto di delibere approvato nella giornata di venerdì 5 maggio e che prevede, inoltre, nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così da sgonfiare i reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza.

“Il Presidente Rocca – commenta il Consigliere Regionale – ancora una volta evidenzia la sua grande capacità di identificare la natura di un problema e sviluppare un insieme efficace di azioni per affrontarlo e superarlo. L’approvazione di questo pacchetto, rappresenta una prima risposta concreta contro il sovraffollamento dei Pronto Soccorso. Consapevole del fatto che la Regione Lazio, purtroppo, detiene “la maglia nera” nei tempi di attesa, confidavo ed auspicavo un cambio di rotta. Cosa che l’esecutivo Rocca, con il contributo e la collaborazione di tutti i suoi componenti, sta avvenendo anche in tempi celeri”.

Il “Progetto sperimentale gestione sovraffollamento dei pronto soccorso” per rendere disponibili nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così da sgonfiare i reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza. “Si prosegue quindi sulla strada giusta – aggiunge Mitrano – in quanto, oltre a questo investimento immediato e straordinario, sarà operativa da lunedì prossimo una centrale operativa che, stile protezione civile, avrà sotto controllo la situazione dei posti letto su tutto il territorio laziale. Un sistema di informatizzazione che riguarda la gestione dei posti letto, per far sì che in tempo reale si conoscano le disponibilità di ogni reparto e singola struttura ospedaliera. Nel corso della campagna elettorale ho sempre sostenuto che – conclude il consigliere di Forza Italia – le emergenze vanno affrontate ed il modello di governance indicato dal Presidente Rocca procede in quella direzione. Un primo e concreto step che porterà ad un’auspicata riorganizzazione generale della sanità laziale e al potenziamento delle cure primarie e dell’offerta sanitaria stessa in termini di assistenza territoriale “.