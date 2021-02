La Riviera di Ulisse a portata di App!

Forte del grande successo ottenuto con il format ’in app®’ che si traduce in cifre con più di 68.000 utilizzi e 400.000 consultazioni per il progetto pilota Gaeta in app®, la startup Innovation Projects di Gianpiero Di Cecca è fiera di annunciare Ulisse in app®: la Guida Turistica Ufficiale della Riviera di Ulisse.

Ulisse in app®, il cui lancio è previsto per la stagione estiva 2021, si pone come obiettivo quello di guidare, informare e sensibilizzare sulle tematiche naturalistiche e storico-culturali della Riviera. Un servizio gratuito, a portata di clic e indispensabile per visitare e vivere le sfaccettature del comprensorio a 360°.

L’app è quindi una vera e propria guida di ultima generazione, innovativa, multilingue, e user-friendly, ma non solo. L’eccezionalità di Ulisse in app® risiede proprio nella sua capacità di interagire in modo inedito con il territorio: grazie al coinvolgimento e all’entusiasta partecipazione dei Comuni della Riviera, delle isole Pontine e della maggior parte dei borghi caratteristici delle aree vicine, le maggiori attrazioni della Riviera di Ulisse verranno raccontate da un’audioguida completa e dettagliata.

L’adesione dei diversi Comuni al progetto rappresenta una grande opportunità non solo per i turisti, che potranno ammirare il museo a cielo aperto della Riviera, ma anche per cittadini, i quali potranno beneficiare dei contenuti geo-referenziati. Il progetto infatti sarà sostenuto dai vari attori locali, dagli operatori turistici alle attività commerciali o ancora, alle associazioni socio-culturali.

A partire da oggi, Innovation Projects apre le adesioni ai partner interessati che contribuiranno al finanziamento del progetto, guadagnandone in visibilità nell’applicazione. Tutte le diverse realtà economico-culturali e commerciali potranno beneficiare in questo modo di una nuova “vetrina”, frutto dell’incontro tra la tradizione locale e il Web 2.0.

Informazione, inter-territorialità e valorizzazione, il tutto si racchiude in una formula, un format vincente, che mira a raggiungere grandi risultati per la Riviera di Ulisse.

LA STARTUP

Innovation Projects è la startup vincitrice del Bando “StartUp Innovativa” indetto dal Comune di Gaeta con la creazione e lo sviluppo del format ‘in app®’ https://www.inapp-projects.com

Impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative, si occupa di applicazioni, siti web e campagne social media marketing.

È ideatrice di diversi progetti che hanno riscontrato molto successo come Gaeta in app®, l’audioguida ufficiale di Gaeta, Gaeta in tavola, un portale di ordinazione e delivery realizzato per l’emergenza Covid o ancora Gaeta Mare Sicuro, una web app per la prenotazione delle spiagge libere della città.