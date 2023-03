La salsiccia del sud pontino protagonista alla fiera di Modena

La salsiccia del sud pontino protagonista a Modena. La fiera emiliana ha ospitato nel weekend appena trascorso l’I-Meat 2023, esposizione dedicata esclusivamente alle attività operative nel settore della carne: macellerie al dettaglio, gastronomie, ristorazione specializzata.

La fiera, giunta all’ottava edizione, mette in relazione gli operatori con i fornitori di tutte le merceologie dedicate in quanto unica fiera business to business.

Presenti, scelti da Federcarni Lazio Sud, a rappresentare il territorio del sud pontino la Macelleria Di Fonzo di Gaeta e la Macelleria De Angelis di Sonnino, entrambe impegnate nel contest per far conoscere a livello nazionale la salsiccia prelibatezza dell’enogastronomia locale.

“Ringrazio Federcarni per la scelta e per avermi dato l’opportunità di poter dare le dimostrazione di come “facciamo” le salsicce nel nostro territorio e di poter dar lustro al nome di Gaeta. Ringrazio anche i colleghi del settore, che hanno e dimostrano la mia stessa passione e professionalità“, così Salvatore Di Fonzo, della Macelleria Di Fonzo di Gaeta, che ha proposto e presentato la salsiccia a punta di coltello al coriandolo, bontà che assume sapori e sfumature diverse man mano che si passa di paese in paese.

La carne di maiale, di cui la salsiccia è diretta discendente, è tra i prodotti tipici della gastronomia del centro sud Italia.

Base dell’impasto della salsiccia è la polpa di maiale di suino nazionale tagliata a punta di coltello, che presenta una grana medio grossa condita con sale, coriandolo e vino bianco secco.

Una volta insaccate in un budello naturale calibro 36/38 si ottengono le salsicce fresche nella caratteristica forma a catenella.

Salvatore Di Fonzo tiene a precisare che nelle salsicce preparate non c’è aggiunta di additivi.

Un consiglio su come gustarle al meglio? “Beh, piatto tipico delle nostre zone è sicuramente broccoletti e salsicce in padella, al forno con le patate, ma in vista della prossima Pasqua e delle bella stagione consiglio anche di cucinarle alla griglia“.

La macelleria Di Fonzo (in corso Cavour a Gaeta), con oltre 50 anni di storia, offre alla sua clientela carne selezionata per garantire la massima qualità e numerose specialità.

La promozione del territorio passa anche dalla promozione dei suoi prodotti culinari.