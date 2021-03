La scuola del Fondi Calcio entra nel circuito elite: il sindaco incontra i vertici della società

La scuola del Fondi Calcio nel circuito elite: ad assegnare alla società il prestigioso riconoscimento la FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) che ha riscontrato nel club rossoblù tutta una serie di parametri e requisiti.

Tale titolo significa, infatti, allenamenti professionali, staff tecnico qualificato, garanzie, serietà, competenze ma anche, per i giovani atleti, importanti sbocchi agonistici e possibili contatti con società professionistiche.

Questa mattina il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro hanno ricevuto la presidente Brunella L’Amante e i vertici della società per congratularsi ma anche per condividere con la città l’importante risultato raggiunto da una realtà che, nonostante le difficoltà legate all’epidemia, oggi conta oltre 400 iscritti.

È la prima volta che una scuola calcio della città conquista tale prestigioso titolo: Fondi si conferma un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi e, in generale, per l’area centro sud della provincia dove, attualmente, non esistono altre realtà di pari livello.

Questo riconoscimento, come emerso durante l’incontro, è un volano per il turismo sportivo ma anche un’importante opportunità per gli iscritti che hanno la possibilità di confrontarsi con squadre di livello in quanto, a loro volta, inserite nel circuito elite.

Durante la mattinata non sono mancate riflessioni sull’importanza dello sport, e dei valori che esso racchiude, nella crescita e nell’educazione dei ragazzi.

«Siamo contenti – commenta la presidente del Fondi Calcio Brunella L’Amante – di aver ottenuto questo risultato che attendevamo da tempo e che abbiamo raggiunto con impegno e sacrifici; siamo contenti soprattutto per i nostri ragazzi che, a causa dell’epidemia, stanno vivendo un momento molto difficile».

«Accogliamo con orgoglio questa notizia – aggiunge il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – che è un valore aggiunto non solo per la scuola e per i suoi iscritti ma per l’intera città».

«Aver raggiunto in pochi anni questo obiettivo – evidenzia l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – è davvero lodevole, lo è doppiamente in questo momento storico in cui, alle difficoltà di gestione ordinarie, si sommano il distanziamento, la paura o le restrizioni legate ad allenamenti e spostamenti. Un sentito e grande grazie, dunque, a nome di tutta la città».