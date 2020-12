La sede dell’INPS si trasferisce a Gaeta

Saranno operativi da domani, lunedì 28 dicembre 2020, gli uffici territoriali dell’INPS che da Formia si trasferiscono presso l’ex Tribunale di Gaeta in piazzale Daga. La comunicazione arriva tramite una nota nella quale si specifica che l’agenzia assumerà la denominazione “Agenzia territoriale Formia-Gaeta” (come da nota di autorizzazione del Direttore Generale dell’8 agosto 2018, n. 29830) e che i recapiti telefonici restano invariati così come i servizi resi all’utenza non subiranno interruzioni in quanto vengono resi, al momento, con il solo contatto telefonico.

“In questi ultimi due anni – commenta soddisfatto il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano – abbiamo lavorato nel silenzio per mantenere e garantire al territorio un servizio importantissimo non solo per la città di Gaeta ma per l’intero Golfo. Siamo arrivati molti vicini a perdere la sede territoriale dell’INPS che rischiava di trasferirsi a Latina. Questo avrebbe generato pesanti ripercussioni a discapito di un ampio bacino di utenti causando un disagio sociale ed economico dovuto anche alle distanze. Penso soprattutto ai residenti dei Comuni più a sud della Provincia di Latina o delle isole di Ponza e Ventotene. Il Golfo di Gaeta sarebbe rimasto orfano di un sevizio fondamentale rivolto, in particolar modo, agli anziani e alle fasce più fragili. Dal 2018 – prosegue Mitrano – abbiamo lavorato in sinergia con la Dirigenza regionale dell’INPS per mantenere l’Agenzia territoriale. Un percorso che ha richiesto tempo ma alla fine da domani, l’Agenzia dell’INPS Formia-Gaeta sarà operativa presso una struttura idonea, moderna ed accogliente. Un trasferimento che deve esser letto come una vittoria dell’intero territorio. Nel contempo siamo riusciti a valorizzare l’immobile dell’ex Tribunale di Gaeta in piazzale Daga che dopo il trasferimento del Commissariato di Polizia ed oggi anche dell’Agenzia dell’INPS, diventa un edificio polifunzionale baricentrico tra il quartiere di Calegna e quello di Monte Tortona, in un’area residenziale della nostra città che negli ultimi anni è in forte crescita, anche come servizi al cittadino e non più zona periferica di Gaeta. Garantire i servizi al territorio – conclude il Sindaco – è segno di modernità. La nostra città, in questi anni, ha assunto un ruolo sempre più centrale con il trasferimento della sede della Camera di Commercio, della Forestale ed oggi degli uffici territoriali dell’INPS. Questo permette di garantire un livello di qualità della vita che ci pone anche come Città dei servizi”.