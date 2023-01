La toccante storia di rinascita scritta da Miriam Bartolomucci

Casa editrice: Amazon

Genere: romanzo di formazione/romantico contemporaneo

Pagine: 284

Prezzo: 14,99 euro

“Io sono Mia” di Miriam Bartolomucci è un romanzo di formazione a sfondo romantico. La protagonista di questa emozionante vicenda si confessa al lettore gettando via tutte le maschere che si era imposta di indossare, desiderosa di farsi conoscere nel profondo, per quella che è realmente.

Mia è una giovane donna di trent’anni e fa la designer. È fidanzata con Luca, un ragazzo privo di empatia che l’ha sempre fatta sentire inadeguata. Ormai lei si sente soffocare da un rapporto che l’ha resa vuota e apatica: “Mi sono punita, mese dopo mese, mi sono distrutta, annullata, trasformata nel modo peggiore possibile. Sto vivendo una vita che non è la mia, un amore che non è amore, passo le giornate a colpevolizzarmi, ma alla fine non reagisco mai”.

Un giorno, dopo aver visto alcune sue foto che le erano state scattate a sua insaputa durante una festa, Mia per la prima volta si osserva davvero e si rende conto di non riconoscersi più: è ingrassata e ha lo sguardo spento. È sconvolta e sente una spinta a riconsiderare le sue scelte e a osservare la sua esistenza da un’altra prospettiva. È a questo punto che Mia comprende di voler cambiare, di volersi trasformare da bruco in farfalla. Trova il coraggio di lasciare Luca e di intraprendere un percorso importante per ritrovare l’amore verso se stessa: non si occupa solo del suo aspetto fisico iniziando ad allenarsi e a mangiare bene ma scava anche dentro di sé e si analizza per capire cosa l’ha spinta a buttarsi via e a non darsi più valore.

Nel corso di questo viaggio di rinascita e di riconquista di sé Mia incontra Alex, il miglior amico di suo fratello. È un ragazzo di poche parole, l’unico che riesca a farla stare bene davvero e con cui può essere se stessa: “Alex condivide questo mio modo di vedere le cose. Adoro mi permetta di essere me stessa, non so spiegarmi neanche il perché, ma quando sto con lui sono in pace, è come se tutto il mondo smettesse di esistere”. Tuttavia anche Alex è un ragazzo che come lei ha dovuto ricucirsi tante ferite da solo e che sembra serbare un doloroso segreto nel cuore.

“Vi auguro di conoscere Mia come l’ho conosciuta io, vi auguro di entrare dentro la sua testa e soprattutto dentro il suo cuore, vi auguro di trovarvi per poi perdervi tra le sue parole, e vi auguro con tutto il cuore di imparare da lei a essere coraggiosi, con un cuore graffiato, ma con gli occhi sempre pieni di sogni” è l’auspicio con cui Adessoscrivo, autore noto a livello nazionale, chiude la sua prefazione al libro di Miriam Bartolomucci, un’opera prima davvero riuscita.

Contatti

https://www.instagram.com/miriambartolomucciautrice/

https://www.facebook.com/miriambartolomucciautrice