Le giovani vincitrici della particolare procedura di selezione ottenuta grazie ai brillanti risultati conseguiti in ambito nazionale ed internazionale nella disciplina della “Vela”, lo scorso 12 novembre, hanno ricevuto il benvenuto nel sodalizio sportivo delle “Fiamme Gialle” dal Capo Sezione Vela, S.Ten. Francesco Nerone, e dal Comandante del IV Nucleo di Gaeta, T.Col Enzo Di Capua, che nel manifestare particolare soddisfazione per il potenziale tecnico delle neo-arruolate, ha inoltrato loro il saluto del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza,Gen.B. Flavio Aniello:«Anche quest’anno sono particolarmente soddisfatto del livello prestazionale già raggiunto dai nostri giovani che entrano a far parte del Corpo della Guardia di Finanza. Riceviamo in dote un autentico patrimonio di risorse umane, che consentirà ulteriori arricchimenti del già ricco palmares delle Fiamme Gialle. Come sempre, ci impegneremo, forti di una consolidata tradizione, a non disperdere alcuna loro energia agonistica, valorizzandoli al massimo in campo nazionale ed internazionale».

Questi i nomi delle altre 23 nuove Fiamme Gialle:

Atletica Leggera: Chituru Armah Ali (110 ostacoli), Riccardo Orsoni (20 km marcia), Larissa Iapichino (salto in lungo), Matteo Meluzzo (100 m), Pietro Arese (1500 m) e Max Mandusic (salto con l’asta);

Judo: Angelo Pantano (-60 kg), Tiziano Falcone (-81 kg) e Lorenzo Turini (+100 kg);

Nuoto: Stefano Nicetto (100 m stile libero);

Tuffi: Chiara Pellacani;Scherma: Benedetta Fusetti (sciabola) e Lorenzo Ottaviani (sciabola);

Canoa: Matteo Cavessago (kayak);

Canottaggio: Jacopo Frigerio (punta senior); Alessandro Bonamoneta (punta senior) e Alfonso Maria Scalzone (coppia pesi leggeri);

Sport invernali: Jessica Malsiner (salto con gli sci), Elia Barp (sci di fondo), Alessandro Chiocchetti (sci di fondo), Iacopo Bortolas (combinata nordica), Stefano Radovan (combinata nordica) e Linda Zingerle (biathlon)