Laboratori: ecco l’attrezzatura indispensabile per l’allestimento

Per laboratorio si intende un qualsiasi edificio o locale dedicato allo studio di un argomento.

Tra questi, i più conosciuti sono quelli scientifici o i centri di ricerca dove sono presente strumenti di alta tecnologia e un team di specialisti e studiosi intenti a monitorare numerose tipologie di processi. Per effettuare questo genere di analisi è necessario utilizzare macchinari che garantiscono risultati ineccepibili, sia in termini di velocità che di precisione.

Allo stesso modo, le attrezzature per laboratorio devono garantire un elevato di sicurezza. Si pensi in tal senso a tutto ciò che serve ad assicurare la salubrità dell’aria, quindi ai purificatori o ai più generali sistemi di disinfezione. A seconda del tipo di attività svolta, è importante scegliere la strumentazione da laboratorio corretta, in modo che tutte le operazioni siano effettuate correttamente.

Quali attrezzature per un laboratorio

Come già anticipato, è difficile stilare una lista di attrezzature adatte a ogni laboratorio. Molto, infatti, dipende dalla specializzazione della singola struttura, dalla preparazione dei suoi professionisti e, ultimo ma non per importanza, dal tipo di esami abitualmente richiesti dalla clientela (a patto che si tratti di luoghi aperti al pubblico).

Detto ciò, esistono comunque alcuni dispositivi che non possono mancare in un laboratorio: attrezzature e strumentazioni che si prestano a usi differenti e che sono fondamentali all’interno di uno spazio professionale di questo genere.

Si pensi in tal senso alle varie tipologie di camera climatica, termostatica e fitologica presenti sul mercato: spazi chiusi che permettono di controllare il variare delle più diverse condizioni ambientali. Ma anche ai bioreattori, ovvero quelle apparecchiature che permettono la crescita di organismi biologici di vario genere attraverso la creazione di un ambiente adeguato. Difficile poi pensare a un laboratorio privo di un qualsiasi analizzatore del metabolismo cellulare: uno strumento che monitora costantemente tutti i cambiamenti che avvengono all’interno della cellula al variare di specifiche condizioni.

Queste tipologie di attrezzature sono solo alcune di quelle che si possono trovare all’interno di un laboratorio. Infatti, è bene menzionare anche incubatori, citofluorimetri a flusso, cappe microbiologiche isolanti a flusso laminare, autoclavi, lettori multi mode e/o di immagini per micropiastre e tanto, tanto altro ancora.

Dove acquistare attrezzatura per laboratorio

Come visto sin qui, le attrezzature per laboratorio vengono utilizzate per effettuare controlli e attività sensibili. Appare dunque evidente quanto sia importante rivolgersi a partner di assoluta affidabilità, per garantire la buona riuscita delle operazioni, oltre che la tutela dei professionisti al lavoro. Da questo punto di vista AHSI è una vera e propria eccellenza del settore, che ha costruito il suo successo sul concetto di multidisciplinarità.

AHSI è un fornitore di articoli professionali da utilizzare in diversi settori e ambiti: spazia dall’attrezzatura da laboratorio all’arredo tecnico, fino ad arrivare all’assistenza in caso di bisogno. Un modello di azienda unico nel suo genere in Europa, caratterizzato da un sistema di qualità certificato. Allo stesso modo sono certificate tutte le attività di progettazione pensate per i laboratori, che rispettano lo standard ISO 9001.

A ciò si aggiungono una politica per la qualità e un codice etico interno che certifichino quanto ogni attività di AHSI sia veicolata da valori solidi. A ciò si aggiunge infine l’enorme varietà di strumentazioni e attrezzature disponibili: dagli shaker orbitali agli strumenti per l’analisi o la centrifugazione. Dalle stufe da laboratorio ai sistemi di sversamento formalina. Dalla piccola strumentazione ai sistemi di bio decontaminazione.