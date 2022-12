L’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello nuovo Comandante del Comando Logistico della Marina Militare Italiana

PONZA – L’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello è il nuovo Comandante del Comando Logistico della Marina Militare Italiana (Maricomlog). Dopo cinque anni al vertice del Comando Interregionale Marittimo Sud, con sede a Taranto, l’Ammiraglio Vitiello, originario di Ponza, anche se nato 60 anni fa a Marina di Campo, nell’isola d’Elba, dove la famiglia si era trasferita negli anni ’50, il prossimo 15 gennaio, subentrerà all’Ammiraglio Giuseppe Abbamonte nel Comando Logistico della Marina Militare, con sede a Nisida. Il prestigioso incarico, per l’alto ufficiale, rappresenta l’ulteriore tappa di una brillante carriera che lo ha visto protagonista di tanti significativi episodi, nelle acque del Mediterraneo centrale e nel corso di operazioni congiunte con le marine europee, in ambito Nato, riscuotendo, giustamente, il plauso dei vertici della Marina Militare e non solo. Tra i molteplici incarichi ricoperti, l’Ammiraglio Salvatore Vitiello ha infatti comandato la Terza Divisione Navale e la Task Force Anfibia nazionale, oltre ad essere stato il vice Comandante delle Forze Marittime Italiane e Comandante della Forza Anfibia Italo-Spagnola, nonchè Comandante del dispositivo aeronavale dell’Operazione “Mare Sicuro”, distinguendosi, in particolar modo, per aver tratto in salvo quasi quindicimila migranti. Dal novembre del 2017 al 6 dicembre scorso, ha diretto il Comando Marittimo Sud e, nel corso di questi cinque anni a Taranto, l’Ammiraglio Vitiello si è imposto non solo per la costante azione svolta nello specifico settore militare di competenza, ma per le numerose iniziative e le attività intraprese, tutte volte allo sviluppo e al progresso nel campo dell’ambiente, della cultura e del mare, tanto che il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari, prof. Antonio Felice Uricchio, gli ha conferito il “Sigillo di Ateneo”, la più alta onorificenza dell’Accademia barese. E ora, dal 15 gennaio prossimo, sarà al vertice del Comando Logistico della Marina Militare, con sede a Napoli, che ha riconfigurato ruolo e pertinenze, nel quadro della nuova filosofia di utilizzo delle infrastrutture, da parte della Forza Armata di mare e che rappresenta una essenziale base navale, al centro del mar Tirreno, tra gli arsenali di La Spezia e Augusta. Per i suoi meriti, l’Ammiraglio Salvatore Vitiello è stato anche insignito di numerose onorificenze, tra cui, quella di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana; la Medaglia Mauriziana per dieci lustri di carriera militare; la Medaglia al merito di Lungo Comando; la Medaglia d’onore di Lunga Navigazione e la Croce d’Oro di Anzianità di Servizio. L’ex Amministrazione Comunale di Ponza, presieduta dal sindaco Franco Ferraiuolo gli ha anche conferito la cittadinanza onoraria dell’isola.

Orazio Ruggieri