Lancia bicchieri di birra sui passanti e aggredisce una coppia. Denunciata 33enne

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, i militari della Stazione CC Ponza, hanno denunciato una turista di 33 anni di Merano, in stato di alterazione psicofisica e gravata da precedenti di polizia, per aver usato violenza, resistenza e oltraggio a

PP.UU., sia nei riguardi dei militari dell’Arma che del personale sanitario dell’ambulanza 118, che cercava di somministrare alla stessa un sedativo. La donna, che aveva essa stessa richiesto l’intervento dell’ambulanza, dimenandosi con inaudita forza, spingendo e sferrando calci e rivolgendo loro ingiurie e minacce di morte. La donna, che indossava soltanto un bikini di colore

nero ed era in evidente stato di alterazione psicofisica, poco prima dell’immediato intervento dei militari dell’Arma, aveva creato disagi ai turisti che passeggiavano lungo il corso principale, lanciandogli addosso bicchieri di birra, ribaltato anche alcuni tavoli di un bar, aggredito e procurato lesioni ad una coppia di fidanzati locali, nonché frantumato bicchieri di un pub lanciandoli nello specchio d’acqua di mare antistante. Solo grazie al perentorio e massiccio intervento dei militari della Stazione CC di Ponza è stato possibile consentire ai sanitari dell’ambulanza di immobilizzare la donna sulla barella dell’ambulanza con la quale è stata trasportata al Poliambulatorio di Ponza ove quei sanitari l’hanno giudicata affetta da “agitazione psicomotoria e intossicazione acuta da alcol”, con prognosi di giorni 3 (tre), disponendone la permanenza in osservazione in quella struttura.