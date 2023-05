L’artista del rame itrano Antonio Tamburrino “Belmondo” al TGR Lazio

Aveva raccolto il plauso dei conduttori e della platea dei presenti a quella puntata de “I fatti vostri”, dove era stato preente e aveva mostrato le tecniche di lavorazione del rame in diretta, oltre che una variegata gamma dei suoi prodotti, Antonio Tamburrino, artista, per questo genere di composizioni, di Itri, anche se di discendenza abruzzese, noto e apprezzato in Italia e all’estero.

Ora anche il TG3, in occasione del TGR (l’edizione del telegiornale regionale) del Lazio, ne decanta le qualità artistitche e compositive. Sabato 20, alle ore 14,00, sulla terza rete della RAI, i occasione dell’andata in onda del TGR Lazio, Tonino Tamburrino, in arte “Belmondo” fornirà un’altra dimostrazione della magia della sua verve creativa. Ricordiamo di lui che da sessanta anni ha contatti con il rame, lavorandolo e ricavandone utensili e oggettistica dalla vasta gamma. Per 45 anni è stato un artigiano regolarmente iscritto all’albo della categoria, con i dovuti adempimenti previdenziali e fiscali.

Ora, da pensionato va in televisione a raccontare il suo amore, come hobbista, per il rame e i lavori realizzati, sempre a mano, con il “gemello dell’oro” e anche con lamiera zincata, oltre che per indicare ai giovani eventuali percorsi di attività professionale. Figlio di genitori che, giunti in paese dall’Abruzzo, gli hanno trasmesso la competenza e la passione per la creatività artigianale, Tonino ha segnato una stagione mirabilmente creativa per questo lavoro, consacrato e spesso attestato a livello istituzionale, presso la Camera di Commercio di Latina, con il “premio immagine, o come riconosciutogli in più di qualche edizione, tra le tante, che lo hanno visto esporre presso la Fiera di Milano e di Roma.

Né sono mancate le attestazioni presso le decine di eventi cui ha preso parte in tutta Italia. A Itri, oltre alle tante edizioni della manifestazione ”Arti e mestieri” di una volta, organizzata dall’ex presidente della Confcommercio locale, Mario Petrillo, ne hanno apprezzato le conclamate qualità le decine di migliaia di pellegrini che, raggiungendo, in tanti anni, il locale santuario della Madonna della Civita sulla dorsale montana aurunca, lo hanno visto sempre presente con la sua variegata e apprezzata produzione.