Latina, Enrico Forte (Pd): Solidarietà a sindaco, consiglio e giunta. Sulla sentenza occorre un approfondimento

«La sentenza del Tar che stabilisce di rivotare in 22 sezioni per le elezioni comunali di Latina merita di sicuro un approfondimento. Solidarietà ai consiglieri, a sindaco e giunta per questa vicenda di fronte alla quale la città deve rimanere ferma e unita: non meritiamo un commissariamento e occorre una amministrazione salda per affrontare le sfide che ci aspettano». Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Forte.