Lazio, contributi a fondo perduto in favore dei nuclei monogenitoriali

LazioCrea, società in house della Regione Lazio, ha pubblicato un avviso finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore dei nuclei monogenitoriali composti da una donna con figli/o a carico che, a seguito della pandemia da Covid-19, vivono in condizioni di indigenza e sotto la soglia di povertà.

La Regione Lazio, con il presente intervento, intende soddisfare i bisogni emergenziali nonché a supportare la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, che, nell’ambito delle famiglie monoparentali, in particolare formate da madri sole, incide profondamente nella gestione degli impegni lavorativi, comportando spesso la necessità di riadattare i tempi di lavoro alle contingenti esigenze familiari o di rinunciare al lavoro stesso, esponendo l’intero nucleo ad un evidente rischio povertà, soprattutto in presenza di figli minori.

Avviso pubblico per il sostegno ai nuclei monogenitoriali composti da donne con figlio a carico che, a seguito della pandemia da Covid-19, vivono in condizioni di indigenza e sotto la soglia di povertà (Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 18:00 del 27 novembre 2021)

La domanda di rimborso dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile a decorrere dalle ore 10.00 del 27 ottobre 2021 seguente link: https://app.regione.lazio.it/sostegnodonna