Lazio, da regione fino a 80mila euro a giovani e donne disoccupati

Migliorare l’accesso al lavoro per giovani under 35 e donne disoccupati, aiutandoli a costituire una micro o piccola impresa con sede operativa nel Lazio. È lo scopo del bando della Regione Lazio “Impresa Formativa. Incentivi per la creazione d’impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio“. L’avviso pubblico mette in campo 10 milioni di euro a fondo perduto, che possono soddisfare dall’80% al 100% della richiesta di “aiuto” ed è stato presentato dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e dall’assessore al Lavoro e alla Formazione, Claudio Di Berardino.

“Nel caso di impresa individuale il titolare dovrà avere non più di 35 anni o almeno 18 se si tratta di una donna- ha spiegato Di Berardino- Se invece l’impresa è a carattere societario, almeno la metà della società dovrà essere composta da giovani under 35 o da donne con età superiore ai 18 anni. Ci rivolgiamo anche agli studi professionali, che possono mettersi insieme e possono farlo o con una forma di associazione o con società tra professionisti”.

Nello specifico la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro sarà suddivisa in 5 milioni di euro per imprese giovanili (Priorità “Giovani”) e 5 milioni di euro per imprese femminili (Priorità “Occupazione”). Il riconoscimento del contributo a fondo perduto sarà del 100% della somma richiesta per investimenti ricompresi tra 30.000 e 50.000 euro, del 90% per investimenti ricompresi tra 50.000 e 75.000 euro e dell’80% per investimenti ricompresi tra 75.000 e 100.000 euro l’agevolazione è pari all’80% della somma richiesta.

“Le idee e i progetti- ha aggiunto Di Berardino- saranno giudicati da un pool formato da esperti in start up di imprese e management aziendale, comunicazione, marketing e sostenibilità finanziaria degli investimenti. Trattandosi di autoimprenditorialita’ accompagneremo questi ragazzi e donne nella fase della costituzione dell’impresa fornendogli un tutor attraverso gli uffici di Spazio Lavoro”.

Zingaretti ha voluto rivolgere “un appello ai giovani e alla donne disoccupati: chi pensa che non ci sia un’opportunità vada sul sito della Regionr perché l’opportunità c’è, è sviluppata e semplice da intercettare. Se venite nel Lazio a fare impresa, fino a 80mila euro ve li da’ a fondo perduto la Regione per spingere su un’idea di produzione di lavoro vero. E’ un grande investimento sulla creatività e la produzione creativa-imprenditoriale di una nuova generazione”.

Questa iniziativa “sarà presentata ai ragazzi e alle ragazze nelle università per informarli di questa opportunità”, ha concluso Zingaretti.