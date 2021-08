“E’ come stare sotto un bombardamento, non è ancora possibile una stima dei danni”. Così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità regionale del Lazio, commenta con la Dire l’attacco hacker al Ced regionale, a margine della visita del ministro per le Disabilità, Erika Stefani, all’arenile accessibile ai disabili di Rivera Mallozzi, presso Anzio. “E’ il più grave attacco hacker mai ricevuto e siamo concentrati a difendere i dati sensibili e a ripristinare in sicurezza le attività” conclude D’Amato.