Lazio, Mitrano: “Lavorare per far sentire vicina la Regione a esigenze e aspettative dei cittadini”

“Oggi si è svolta la prima seduta del consiglio regionale del Lazio che ho vissuto con grande emozione. L’inizio di un nuovo percorso politico ed umano con l’impegno, che sempre mi ha contraddistinto, e la voglia di portare il proprio contributo.y

Grande fiducia nel Presidente Rocca, nella nostra maggioranza e la certezza che si potrà lavorare bene per dare, finalmente, una marcia in più alla Regione Lazio.

Infine intendo esprimere un sentito ringraziamento all’amico Pino Simeone, consigliere regionale uscente, per il lavoro svolto in questi dieci anni e per la stima ed affetto che mi ha sempre dimostrato.

Adesso, a me, il compito di lavorare per far sentire concretamente vicina la Regione Lazio alle esigenze ed aspettative dei suoi cittadini”.

Così il consigliere regionale del Lazio, Cosimino Mitrano, sui suoi canali social.