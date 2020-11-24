Dopo l’accordo tra la Regione Lazio e Associazione di Categoria Farmacie Convenzionate con determinazione n. G13092 del 6/11/2020 è possibile eseguire tamponi antigenici e test sierologici in alcune farmacie del lazio.
Il test sierologico avrà un costo non superiore ai 20 euro e la sua esecuzione avverrà su appuntamento. Il tampone rapido antigenico non potrà superare i 22 euro e per l’esecuzione le farmacie potranno avvalersi del supporto di personale sanitario. Ecco l’elenco delle farmacie nel Lazio. Prima di recarsi a fare il test la ASl consiglia di contattare le strutture.
|BOLLE LUCIANA
|VIA NOMENTANA 501 – FONTE NUOVA – 00013
|BRUGNOLI ALESSIO
|VIA CARMELO MAESTRINI 100 – ROMA – 00128
|BUCCELLA FILIPPO E C SAS
|VIA AURELIA 1297 – ROMA – 00050
|BUONASSISI
|VIALE RATTO DELLE SABINE 30 A – ROMA – 00131
|CASINI ELENA
|VIA NOMENTANA 939 – ROMA – 00137
|CATALDI TASSONI LIDIA
|CORSO DELLA REPUBBLICA, 68 – SEZZE – 04018
|CIANCI DR GIUSEPPE
|VIA POLIA 16-22 – ROMA – 00178
|DAMIANI SNC
|VIA PO 37C – ROMA – 00198
|DELLE ROBINIE GIACOMANTONIO FRANCO E C. SAS
|VIA DELLE ROBINIE 81 – ROMA – 00172
|DELLE RONDINI DR PIETRO MACALUSO
|VIA DELLE RONDINI 64 – ROMA – 00169
|DOMINICI ROBERTO
|VIA TUSCOLANA 991A – ROMA – 00174
|ELETTI BIANCHI ROBERTA E FERNANDO SNC
|VIA TOR DE’ SCHIAVI 39-39/A – ROMA – 00172
|EREDI DI SPAGNOLI DR. FRANCESCO S.D.F.
|VIA GIUSEPPE GIROLAMI 6 – ROMA – 00168
|FABBRI DARIA
|VIA SALARIA 1492/B – ROMA – 00138
|FACCIOLO FRANCESCO
|VIA VITTORIO VENETO 47-49 – PALESTRINA – 00036
|FARM. TARQUINI SNC DELLA DR.ESTERINA TARQUINI E C.
|VIA PALO LAZIALE 12/16 – LADISPOLI – 00055
|FARMACIA AL VATICANO DEL DR QUARTA SALVATORE
|VIA GREGORIO VII 129 – ROMA – 00162
|FARMACIA ARRIGHI S.N.C. DI ARRIGHI DR.SSA ILEANA
|VIALE GUGLIELMO MARCONI, 640 – ROMA – 00146
|FARMACIA ARTEMISIA DI MONTECUOLLO ANGELO SNC
|VIA LATA, 251 – VELLETRI – 00049
|FARMACIA BALSAMO CRIVELLI SAS DEL DR GIOVANNI PUPO
|VIA DIEGO ANGELI 176 – ROMA – 00159
|FARMACIA BARBERINI SNC
|VIA ANDREA MILLEVOI N.37 – ROMA – 00178
|FARMACIA BEVILACQUA CARLO MARIA
|VIA DEI FAGGI, 1 – ANGUILLARA SABAZIA – 00061
|FARMACIA BISOZZI SAS DI ALINA BISOZZI E C.
|CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57 – ROMA – 00195
|FARMACIA CELLUPICA DR.SSA MYRIAM
|PIAZZA MARCO TULLIO CICERONE – SORA – 03030
|FARMACIA CICERONE DEL DOTT. PIETRO CICERONE
|VIA OSTIENSE, 53/55 – ROMA – 00153
|FARMACIA CINQUE MIGLIA SAS DEL DR GAETANO MAURO E C.
|VIA DELLE CINQUE MIGLIA SNC – ANZIO – 00042
|FARMACIA COLLE ROMITO DEL DOTT. CUCCARO DOMENICO SAS
|LARGO DEI CEMBRI 12-13 – ARDEA – 00040
|FARMACIA COMUNALE
|VIA PIEMONTE, 18 – SORA – 03039
|FARMACIA COMUNALE DOTT. D’ORTONA LUCA
|VIA GIUSEPPE GARIBALDI 155 – LARIANO – 00076
|FARMACIA DE CECCO SRL UNIPERSONALE
|LARGO DELLO ZODIACO 7 – ANGUILLARA SABAZIA – 00061
|FARMACIA DEGLI ULIVI SNC
|VIA ROTABILE 116/A – BOVILLE ERNICA – 03022
|FARMACIA DEI PORTUENSI SAS
|VIA PORTUENSE 2484 – FIUMICINO – 00054
|FARMACIA DEL DOTT. CERIMELE RAFFAELE E C. SAS
|PIAZZA INDIPENDENZA – PALIANO – 03018
|FARMACIA DELLE AZZORRE SNC PASSANISI G. E COSSU M.
|VIA DELLE AZZORRE 302/304 – ROMA – 00121
|FARMACIA DOTT. CAPORUSSO PATRIZIO
|VIA FANTACONE – ESPERIA – 03045
|FARMACIA DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANI
|PIAZZALE CLODIO, 54 – ROMA – 00195
|FARMACIA DOTT.SSA MARIA GRAZIA MEDIATI
|VIA CASTELFORTE, 33 – ROMA – 00171
|FARMACIA FERRETTI SAS DEL DOTT.A.FERRETTI
|VIA FONTANA DI PAPA, 5B – ARICCIA – 00040
|FARMACIA FRANCESCA MARZOLI SAS DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARZOLI E C.
|VIA FRANCO SACCHETTI, 93/95/97 – ROMA – 00137
|FARMACIA GEM AL GESÙ OPERAIO DEI DOTTORI ANDREANO, INCECCHI E MARTINES S.N.C.
|VIA PIAVE, 18/E – MONTEROTONDO – 00015
|FARMACIA IGEA S.N.C.DI INGRIA M. CATENA E LUPOI C
|LARGO CERVINIA, 22/23 – ROMA – 00135
|FARMACIA INTERNAZIONALE DI PIERANDREA CICCONETTI E
|PIAZZA PIA, 11/13 – ANZIO – 00042
|FARMACIA INTERNAZIONALE S.N.C. DELLE DR.SSE FLAVIA GIANNINI E TERESA FABIOLA MISCIOSCIA
|VIA CADUTI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, 392 – ROMA – 00128
|FARMACIA LATINA FIORI SAS DI GIOVANNONE AMERICO
|V.LE P.L. NERVI CENTRO COMM.LE LATINA FIORI – LATINA – 04100
|FARMACIA LE MAGNOLIE DELLE DOTT.SSE TOTO ANGELA E DEL VISCOVO YLENIA SNC
|VIA CASSIA 1277/C – ROMA – 00135
|FARMACIA MATTEAZZI MASSIMILIANO E SCARAMELLA GIUSEPPINA SNC
|VIA ARISTIDE CARAVELLI 52-54-56 – ROMA – 00100
|FARMACIA MESSORE S.A.S. DEL DR. MESSORE PASQUALE E C.
|VIA PROVINCIALE N. 39 – AUSONIA – 03040
|FARMACIA MURINO DI DR RAFFAELE MURINO C S N C
|VIA FONTEIANA 79-A – ROMA – 00152
|FARMACIA NICCOLINI SNC DEL DR GUIDO NICCOLINI E C.
|VIALE ANGELICO 86 – ROMA – 00195
|FARMACIA PALERMO SAS DR. ANTONINO PALERMO E C.
|VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE, 452-458 – ROMA – 00132
|FARMACIA PANACEA SAS DELLA DOTT.SSA LETIZIA FIACCO E C.
|VIA BOSCHETTO 29 – ROCCA MASSIMA – 04010
|FARMACIA PAPAGNO SAS DI PAPAGNO MARIO E PAPAGNO PASQUALE
|VIA PAGANINI 29 – LATINA – 04100
|FARMACIA PASSALACQUA SAS
|VIA FRANCESCO D’OVIDIO 95/D – ROMA – 00137
|FARMACIA PASSERINI NICOLA E C. S.A.S
|VIA CADORNA, 31 – SUBIACO – 00025
|FARMACIA PAVESE DEI DOTTORI ARRIGHI E LO PINTO SNC
|VIA CESARE PAVESE N. 100/N – ROMA – 00147
|FARMACIA PAVESE DOTT.SSA RITA LO PINTO S.N.C
|VIA CICERONE, 30 – ROMA – 00193
|FARMACIA PAVONA DI CAMERUCCI GIANCARLO
|VIA DEL MARE 22 – ALBANO LAZIALE – 00040
|FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. SNC
|VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 412 – ROMA – 00168
|FARMACIA PONTE MAMMOLO S.A.S. DI GIOVAGNONI GIORGIA
|VIA CASAL DEI PAZZI 64 – ROMA – 00156
|FARMACIA ROMA EST SAS DI ALICE BALESTRI E C.
|VIA DI TORRENOVA 212 – ROMA – 00133
|FARMACIA ROMANI ROBERTO
|PIAZZA CAIROLI 2 – VELLETRI – 00049
|FARMACIA S.EUROSIA SNC
|VIA NAPOLI, 60 – LARIANO – 00040
|FARMACIA SALVATORE VACCARELLA SAS DI SALVATORE VACCARELLA E C.
|VIA L. ANDRONICO, 8 – ROMA – 00136
|FARMACIA SAN GERMANO SRL
|VIALE DEI MILLE N. 99 – PIEDIMONTE SAN GERMANO – 03030
|FARMACIA SAN GIULIANO SNC DEI DOTT.RI MONTECUOLLO ANTONIO,RAFFAELE,ANGELO E FREANCESCO
|VIA ANITA GARIBALDI N. 20 – CORI – 04010
|FARMACIA SAN PAOLO SRL
|VIA BRANCALEONE, 2 – GENAZZANO – 00030
|FARMACIA SANT’ANTONIO S.A.S. DEL DR. DOMENICO PALLI E C.
|VIA SALARIA, 221, N O – MONTEROTONDO – 00015
|FARMACIA SCANDELLARI ALESSANDRO
|PIAZZA MAZZINI 13 – NETTUNO – 00048
|FARMACIA SCIPIONI SAS
|VIA DEGLI SCIPIONI 59 – ROMA – 00192
|FARMACIA STATUARIO SAS DELLA DOTT.SSA LUISI ROSA
|VIA SQUILLACE 86 – ROMA – 00178
|FARMACIA STAZIONE
|VIA DELLA STAZIONE – FERENTINO – 03013
|FARMACIA TOR DE’ SCHIAVI DEL DOTT. STEFANO PUCCHIO SAS
|VIA TOR DE’ SCHIAVI 147/D – ROMA – 00172
|FARMACIA TRIGORIA SNC
|VIA GIANCARLO VIGORELLI 19 – ROMA – 00128
|FARMACIA TROMBETTA S.N.C. DI ARRIGHI DOTT.SSA ILEANA
|VIALE LEONARDO DA VINCI 153/157 – ROMA – 00145
|FARMACIA UMBRA SAS DI LUCIANA ORLANDI
|VIA TUSCOLANA 285 – ROMA – 00181
|FARMACIA VALLE MURICANA DEL DR F. CAPRIA E C. SNC
|VIA DI VALLE MURICANA 685/687/687/A – ROMA – 00188
|FARMACIA VILLA DESIDERI S.A.S DELLA DOTT.SSA MARIA ANGELA LIDONNICI
|VIA MARCANTONIO COLONNA 2 – MARINO – 00047
|FARMACIA ZELLI GIULIO SRL
|VIA EURIALO 35B – ROMA – 00181
|FARMACIE AZZUOLI SRL
|VIA APPIA LATO NAPOLI 228 – FORMIA – 04023
|FARMACIE HALLGASS DEL DR. STEFANO HALLGASS S.A.S.
|VIA CORNELIA, 63/65 – ROMA – 00161
|FARMACIE S.TOMMASO S.R.L.
|VIA CIVITA FARNESE SNC – PICO – 03020
|GAONI PAOLO E ROBERTA SNC
|VIALE MEDAGLIE D’ ORO, 417 – ROMA – 00136
|GRIECO GIACINTO
|PIAZZA DEL VIMINALE 23 – ROMA – 00184
|INESI ZELINDA
|PIAZZALE IONIO 51-52 – ROMA – 00100
|LONGO DI LONGO M E LONGO G SNC
|PIAZZA VITTORIO EMANUELE 46 – ROMA – 00185
|LUCCHETTI M E PATRUNO R SNC
|VIA DEL CORSO 242 – ROMA – 00186
|LUPI DEI DOTT.RI ELENA ED EMANUELE LUPI SNC
|VIA ROMA 2-D – VIGNANELLO – 01039
|MARCHETTI LUISA
|VIA SIMON DE SAINT BON, 91 – ROMA – 00195
|MAZZANTINI ALESSANDRA
|VIA S ANGELA MERICI 69 – ROMA – 00162
|MOSTACCI FRANCO
|VIALE AVENTINO 78 C – ROMA – 00153
|PONZIO COMINIO
|VIA SAN GIOVANNI BOSCO 91 – ROMA – 00175
|PUCCI PIERLUCIANO
|VIA DELLO STATUTO 35-A – ROMA – 00185
|PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO
|PIAZZA A DIAZ 6 – COLLI SUL VELINO – 02010
|RATUIS ANNA MARIA
|VIA SAN DI GIACOMO, SNC – APRILIA – 04011
|RELLECATI FABRIZIO
|PIAZZA S MARIA IN TRASTEVERE 7 – ROMA – 00153
|RESTAINO FELICE
|PIAZZA ALDO MORO 15-16 – GUIDONIA MONTECELIO – 00012
|SAN CARLO DEL DOTT. GIOVANNI CARLO ROSATO E C. SAS
|VIA MARCONI N. 26 – SEZZE – 04018
|SCOTTI-MANDUZIO DI CARLA SCOTTI E C SNC
|VIA GIUNONE LUCINA 1 – SANTA MARINELLA – 00058
|SEVERI SILVESTRINI CORRADO
|VIA GARGANO, 50/52 – ROMA – 00141
|TASSONE A E G SNC
|PIAZZA AMICO D’ARSOLI 2 – ARSOLI – 00023
|VALLATI AUGUSTO E ALESSANDRO SNC
|VIA DINO PENAZZATO 83 E-F – ROMA – 00177
|VERNILE DR SSA VINCENZA
|VIALE DANTE SNC – VILLA SANTA LUCIA – 03030