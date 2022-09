“Le contesse igieniche” di Saverio Sam Barbaro: storia di una ragazza coraggiosa alla ricerca della verità

Casa Editrice: Castelvecchi Editore

Collana: Tasti

Genere: Narrativa storica

Pagine: 188

Prezzo: 18,50 €

«Succede, in questo tipo di feste: uomini che cercano donne e donne che sperano di essere cercate. Io ci sono venuta perché me lo ha chiesto mia madre, in effetti detesto la confusione, mi fa stare male»: sono le parole di Carolina, la protagonista del romanzo storico “Le contesse igieniche” di Saverio Sam Barbaro. Carolina vive a Napoli sul finire dell’Ottocento, e deve quindi sottostare a quelle regole sociali che impongono che una ragazza in età da marito partecipi a feste mondane e si lasci corteggiare; lei però non sogna il matrimonio come la maggior parte delle giovani, inclusa sua sorella maggiore Paolina, e desidera invece sentirsi libera di decidere per sé stessa. Carolina è stanca di uomini che si sfidano a duello per i motivi più futili o per contendersi delle prede femminili ambite, e di donne che si svendono e si sottomettono in cambio di una prigione dorata. È ciò che ha fatto Paolina quando ha sposato il conte Augusto Caianiello, un uomo prepotente, geloso della sua donna e violento all’occorrenza, ma che può soddisfare le brame di gioielli preziosi della moglie, la quale si è calata perfettamente nel ruolo di sposa ubbidiente. Carolina ha però notato un repentino cambiamento dell’umore in Paolina, da quando i coniugi Caianiello sono tornati da Vienna, dove sono stati accolti alla corte degli Asburgo; la sorella non è il tipo di donna da passare inosservata, e i lividi che ha sul viso potrebbero essere stati causati da un raptus di gelosia del marito. La spiegazione ufficiale è però un’altra: Paolina è caduta da cavallo; ma sarà davvero questa la verità? Saverio Sam Barbaro delinea con accuratezza la figura di Carolina rendendola un’eroina intrepida e intelligente, che non si lascia intimidire da nessuno. La ragazza vuole scoprire la verità sulle ferite della sorella e comincia a indagare facendo domande a chi è vicino al conte, e arrivando anche a rovistare tra le sue cose, rischiando guai seri. Più Carolina scava e più si avvicina a una verità che non avrebbe mai neanche immaginato; i fatti sono molto più intricati di quello che pensava e coinvolgono addirittura l’arciduca Rodolfo, il figlio dell’imperatore d’Austria e Ungheria Francesco Giuseppe e della principessa Sissi. La rivelazione del segreto di Paolina permette all’autore di condurci all’interno di una corte aristocratica europea e di osservarne le consuetudini meno conosciute; allo stesso tempo Barbaro ci racconta dei tentativi di una giovane donna coraggiosa di lottare contro i pregiudizi del suo tempo.

