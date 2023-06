Le Musiche di Benvenuti al Sud… “Inno” della Città di Castellabate per i 900 anni della sua Fondazione

Se vediamo i vicoli di Castellabate, suggestivo Borgo patrimonio dell’Unesco, affacciato sulla Costiera Cilentana, subito ci viene in mente la melodia di Cilento Latino. Se ascoltiamo le note di Benvenuti al Sud, sono le immagini di questo Borgo ad inondare i nostri occhi!!! Un connubio indissolubile, tanto che “quella Musica”, scritta dal M° Umberto Scipione per il film di grande successo, Benvenuti al Sud appunto, candidata nel 2011 al David di Donatello, è diventata un vero e proprio “Inno” del meraviglioso angolo di Campania in provincia di Salerno, in cui le scene sono state girate.

E’ la magia della Musica che entra nelle immagini di un film, crea legami inscindibili con luoghi e personaggi, dà vita ad emozioni che vivranno per sempre anche fuori dalla pellicola. Una suggestione potente che nelle Colonne Sonore del M° Umberto Scipione, in cui la poesia si incontra e si mescola con l’incanto, il sogno e l’ironia, si avverte con il cuore e con la mente. Non sorprende quindi che nel calendario delle Celebrazioni per i 900 anni della Fondazione della Città di Castellabate, nel quale si è voluto mettere al centro la storia del popolo di “Benvenuti al Sud”, proprio le melodie di questo film abbiano avuto un posto rilevante.

Giovedì 8 Giugno u.s. la Banda dell’Esercito Italiano, diretta dal Maggiore Antonella Bona, ha tenuto presso Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, un eccezionale Concerto con un programma musicale che aveva l’intento di omaggiare la Città e tutto il territorio cilentano. L’esibizione si è aperta con il brano “Benvenuti al Sud” e si è chiusa con “Cilento Latino”, entrambi eseguiti nelle versioni per Banda. “Un Concerto unico e indimenticabile” per il Sindaco di Castellabate Marco Rizzo che ha sottolineato come l’armonia e sintonia della Musica unita alla bellezza del paesaggio circostante abbiano creato l’atmosfera perfetta per un evento memorabile. Durante il quale, aggiungiamo noi, la Colonna Sonora di un film è diventata la Colonna Sonora di una Città!

Il prestigioso complesso musicale rappresentativo della più antica Forza Armata italiana ha voluto ringraziare il Maestro Scipione ed esprimere grande apprezzamento per le sue Musiche, invitandolo a partecipare, presso la sede della Banda a Roma, nella giornata del 7 Giugno u.s. all’esecuzione in anteprima dei brani della Colonna Sonora di Benvenuti al Sud, in programma l’indomani nel Concerto celebrativo a Castellabate. Al termine dell’esibizione è stata consegnata al Maestro una targa in riconoscimento della sua brillante carriera artistica.

“Un invito che si è trasformato in un’accoglienza festosa, in un momento di grande emozione, grazie all’eccellente esibizione dei Musicisti dell’Esercito, diretti in modo encomiabile dal Maggiore Antonella Bona, Vicedirettrice della Banda. A lei e al Maggiore Filippo Cangiamila Direttore della Banda, e a tutti i componenti del complesso bandistico, va il mio più sentito ringraziamento per l’entusiasmo e il calore con cui mi hanno accolto”, ha affermato Scipione che, con dispiacere, non ha potuto partecipare al Concerto dell’8 giugno a Castellabate, in quanto impegnato nella composizione delle Colonne Sonore di due Filmdi prossima uscitanelle sale cinematografiche.