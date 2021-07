“Leggerissima Estate” a Gaeta, come prenotare il voucher per partecipare come pubblico

“Vuoi partecipare come pubblico alla registrazione dello spettacolo “Leggerissima Estate” che andrà in onda su RAI 2 il 18 agosto? Fai richiesta del voucher gratuito inviando una mail al seguente indirizzo: leggerissimaestate@comune.gaeta.lt.it specificando nome, cognome e recapito telefonico. Per le prenotazioni dei nuclei familiari, occorre indicare sempre nome, cognome e recapito telefonico e i nominativi delle persone al seguito. Per le altre prenotazioni, sempre con le stesse modalità, è consentito fino ad un massimo di quattro nominativi.

Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per accedere all’area spettacolo allestita presso il Molo S. Maria (quartiere medievale), è necessario recarsi mercoledì 4 dalle ore 19 alle 20 al checkpoint muniti di copia che conferma l’avvenuta prenotazione.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.“

Così in una nota il comune di Gaeta