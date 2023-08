Lenola, al via la IV° edizione del Pizza Village

La prossima tappa della vivace estate Lenolese vedrà nei giorni 11-12-13 agosto la IV° edizione del Lenola Pizza Village: – 8 forni a legna e 18 pizzaioli amatoriali ispirati alla tradizione centenaria della pizza napoletana verace per sfornare a ritmo di record migliaia di meravigliose pizze, tutte quelle necessarie a soddisfare il gusto e la curiosità dei palati più esperti ed esigenti riguardo a uno dei prodotti ‘ambasciatori dell’italianità’ nel mondo. A partire dalle 19.30 oltre 4mila pizze verranno servite in tre serate direttamente al tavolo da uno staff di giovani ragazzi e ragazze in uno scenario particolarmente fresco ed accogliente com’è ill piazz.leNotarianni in loc.tà Colle. La posizione collinare a due passi dalle spiagge di Sperlonga e della Riviera d’Ulisse, conosciuta anche come la ‘terrazza sul Mar Tirreno’, consentirà a turisti, golosi, cultori della ‘materia di gustare i sapori autentici della tradizione mediterranea con vista sul litorale illuminato . Un evento che prevede anche l’accompagnamento musicale infatti durante la prima sera si esibiranno i Difettoxfetto a ritmo di Folk-Rock; sabato 12 agosto si esibirà la band locale Ice-Peace; infine, domenica 13agosto salirà sul palco del piazzale la Rino Gerard Band, affermata cover band dei brani del compianto cantautore Rino Gaetano che sta facendo ballare tutte le piazze italiane.

L’evento è promosso dall’Associazione ‘Lenola Viva’ in collaborazione con i vari sponsor e tanti amanti della cucina, giovani e non che contribuiranno alla preparazione degli impasti, di tutti gli ingredienti, rigorosamente DOC, per raggiungere il tanto ambito prodotto finale partenopeo.

Nota importante: anche quest’ anno particolare attenzione è stata data al tema ambientale: tutto l’evento sarà infatti 100% Plastic Free, con l’utilizzo di piatti in cellulosa, posate monouso biodegradabili ebicchieri​in PLA.​

Per maggiori informazioni sull’evento consultate le pagine social dell associazione “Lenola Viva”.

Questo il link dell’evento https://www.facebook.com/events/191310200603067?ref=newsfeed