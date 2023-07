L’estate nel Parco riviera di Ulisse

By

L’estate entra nel vivo con una serie di attività emozionanti nel suggestivo contesto del Parco Riviera di Ulisse. Un calendario ricco di eventi gratuiti, rivolti a bambini, ragazzi e adulti, che si svolgeranno da luglio a settembre. Occasioni di divertimento ma anche di scoperta nella natura.

Il programma do questa settimana è ricchissimo e comprende un’ampia varietà di attività coinvolgenti per persone di tutte le età.

Martedì 4 luglio, alle ore 17:30, presso #Gianola a #Formia, avrà luogo NaturLab, un’escursione educativa dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni. Sarà un’occasione unica per esplorare l’ambiente circostante e imparare in modo divertente. Per prenotazioni o ulteriori informazioni, chiamate i numeri 377 1292853 o 338 1129172.

Mercoledì 5 luglio, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, presso #Gianola a #Formia, si terrà Artisti in erba, un laboratorio creativo immerso nella natura. I partecipanti avranno l’opportunità di esprimere la propria creatività in un ambiente ispirante. Per partecipare o ricevere maggiori dettagli, contattate il numero 389 9306124.

Giovedì 6 luglio, alle ore 17:00, presso #Gianola a #Formia, ci saranno letture animate per i bambini. Sarà un momento di svago e intrattenimento, in cui i piccoli potranno immergersi in storie meravigliose. Per ulteriori informazioni o prenotazioni, telefonate al numero 389 9306124.

Sempre giovedì 6 luglio, alle ore 18:00, presso #Gianola a #Formia, avrete la possibilità di partecipare a un’emozionante escursione al Porticciolo Romano. Scoprirete l’affascinante storia di questa antica struttura e godrete di un’esperienza indimenticabile. Per partecipare, chiamate il numero 347 5087535.

Venerdì 7 luglio, dalle ore 10:30 alle 12:30, a #Gianola a #Formia, ci sarà il laboratorio “Da grande farò il…”. I partecipanti potranno imparare a creare saponi unici e personalizzati. Per prenotare il vostro posto, telefonate al numero 348 4124561.

Sempre venerdì 7 luglio, alle ore 17:30, a #Gianola a #Formia, avrà luogo l’evento “Cominciamo bene: buone pratiche e bebè a impatto Zero”. Sarà un’opportunità per conoscere e condividere le migliori pratiche per un futuro sostenibile. Per ulteriori dettagli o prenotazioni, chiamate i numeri 347 6520910 o 338 1129172.

Venerdì 7 luglio, alle ore 18:00, a #Gianola a #Formia, si terrà l’attività “Verde Equilibrio”, un’esperienza motoria all’aperto che vi permetterà di riscoprire il benessere fisico e mentale attraverso il contatto con la natura. Per partecipare, chiamate i numeri 328 5665355 o 389 9306124.

Sabato 8 luglio, alle ore 08:30, presso la Spiaggia dei Sassolini a #Scauri, avrà luogo “Mascheraglio”, un’entusiasmante escursione marina. Sarà un’occasione perfetta per esplorare le meraviglie del mare e della sua fauna. Per prenotazioni o ulteriori informazioni, chiamate i numeri 347 6520910 o 338 1129172.

L’Ente Parco invita tutti a partecipare a queste avventure uniche e coinvolgenti. Non perdete l’occasione di trascorrere momenti indimenticabili immersi nella natura. Per partecipare si può chiamare i numeri di contatto specificati per prenotare il vostro posto o richiedere ulteriori informazioni. L’estate nel Parco Riviera di Ulisse sarà un’esperienza da vivere appieno!

Per ulteriori dettagli sul programma estivo del Parco Riviera di Ulisse e per scoprire altre attività e iniziative, visitate il nostro sito web all’indirizzo www.parcorivieradiulisse.it