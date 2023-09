“Let’s Trail” e “Let’s Trek”: doppio appuntamento di corsa e camminata in montagna

L’ASD Poligolfo organizza una gara di corsa in montagna denominata Let’sTrail “Monti Aurunci tra cielo e mare”, che si svolgerà il 10 settembre con partenza alle ore 09:45 sui sentieri Cai, con ritrovo presso l’Area del Pellegrino in località Fossa Massaraccio/Pornito.

L’evento mira a contribuire alla promozione del territorio del Parco dei Monti Aurunci ricco di testimonianze storiche e di bellezze naturalistiche dando impulso alla ripresa dell’attività sportiva e turistica consentendo ai partecipanti di vedere e godere i nostri Monti Aurunci ed apprezzare oltre che il fantastico Golfo di Gaeta con le isole Pontine anche i boschi e le montagne (da tutelare e valorizzare).

Quest’anno l’evento podistico, di livello nazionale per l’Ente di promozione turistica ASI, sarà patrocinato dal Parco dei Monti Aurunci, dal Comune di Formia e dalla XVII Comunità Montana del Lazio. La gara, giunta ormai alla 7^ edizione, è divenuta appuntamento fisso per molti atleti appassionati, molti dei quali giungeranno da fuori regione.

Per l’organizzazione della corsa in montagna la Poligolfo avrà la collaborazione di altre associazioni locali per garantire la necessaria assistenza e sicurezza della gara, in particolare i Guardiaparco dell’Ente, la Protezione Civile Ver Sudpontino, la CRI Formia ed il Gruppo ciclistico Aurunci Cycling team.

Contemporaneamente si svolgerà una passeggiata, con partenza dalla località Pornito a 820 m slm e si articolerà lungo i senteri CAI che portano a Piano Terruto, una terrazza sul golfo di Gaeta, ed alla sorgente di Acquaviva, con partenza alle ore 10.00, con preiscrizione sul sito www.digitalrace.it.

La passeggiata si svolge in ambiente montano e quindi su sentieri sterrati, carrarecce, bosco e ci possono essere condizioni climatiche avverse (pioggia, nebbia, freddo, vento forte) e bisogna essere in grado di poter gestire problemi muscolari dovuti all’affaticamento.

Per iscrizioni e maggiori informazioni, visitate il sito web: www.poligolfo.com