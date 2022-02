L’europarlamentare De Meo al Lab32 per sostenere la candidatura di Leccese

La persona giusta al momento giusto. È così che l’europarlamentare Salvatore De Meo ha definito il candidato a sindaco Cristian Leccese, nell’incontro svoltosi presso il LAB32, alla presenza del primo cittadino di Gaeta, Cosmo Mitrano.

De Meo ha voluto manifestare apertamente il proprio sostegno alla candidatura di Leccese, alla vigilia dell’apertura dei tavoli del Laboratorio programmatico 2022-2032, sottolineando l’importanza di questa iniziativa, mirata all’ascolto delle idee e dei bisogni dei cittadini di Gaeta, e del progetto politico che verrà di conseguenza strutturato.

«Ritengo che Cristian – ha dichiarato l’Europarlamentare – sia la persona più qualificata, capace, competente e credibile per proseguire e migliorare ulteriormente un progetto politico che ha già visto Gaeta ridimensionarsi negli ultimi anni. Ho voluto essere presente per ribadire e rimarcare, in prima persona, pieno appoggio a questa candidatura, e dimostrare come insieme si possano raggiungere grandi risultati. I lavori del LAB32, ai quali offro disponibilità e partecipazione, saranno una grande occasione per capire la direzione in cui la città di Gaeta vorrà e dovrà dirigersi nel decennio 2022-2032, e anche in questo caso Cristian ha confermato le capacità organizzative necessarie che gli permetteranno di interpretare al meglio il lavoro dell’ampia coalizione che lo sostiene. Per esprimere ancor di più le potenzialità di questa città, del comprensorio e dell’intera provincia, sono indispensabili sinergia, capacità e visione, soprattutto in un momento in cui sarà necessario possedere le giuste competenze per cogliere le opportunità che fornirà il PNRR. Il LAB32 servirà anche a questo, e potrà essere un’importante possibilità per imprenditori, associazioni e l’intera comunità. Sono certo che Cristian, che ho avuto modo di apprezzare sin dal suo impegno nel movimento giovanile, saprà proseguire il lavoro di sviluppo già avviato da Cosimino Mitrano, e grazie all’opera di strutturazione e programmazione del LAB32, arrivare all’appuntamento elettorale con un maggior coinvolgimento dei cittadini. È la persona giusta al momento giusto».

A fargli eco, il sindaco Cosmo Mitrano: «La presenza di Salvatore De Meo, parte della nostra grande squadra, rafforza il progetto politico e la candidatura di Cristian Leccese. Ed è la conferma che abbiamo fatto la scelta giusta. Cristian è un giovane imprenditore rampante, capace di leggere la macchina amministrativa e di saperla governare, che saprà portare avanti questo progetto. Possiede la patente di Formula 1 per far crescere Gaeta e farla diventare ancora più grande, sapendo imprimere energia e sensibilità a una squadra che ha bisogno di una guida certa e sicura, come la sua. Gaeta è ormai diventata punto di riferimento del turismo nazionale, e ha sicuramente bisogno di continuità per proseguire un percorso virtuoso che comporterà l’ulteriore sviluppo dell’intero territorio del Golfo».

Cresce, dunque, sempre di più, il consenso attorno alla candidatura a sindaco di Cristian Leccese: «Ringrazio di cuore l’eurodeputato Salvatore De Meo – ha affermato Leccese -, che ha voluto essere a Gaeta per sostenere la nostra campagna elettorale e la mia candidatura a sindaco. Il suo sostegno e la sua disponibilità, soprattutto nell’apportare il proprio contributo ai lavori del LAB32, sono preziosi. Salvatore rappresenta un amministratore con eccellenti competenze e adesso, grazie all’esperienza nel Parlamento europeo, sarà una risorsa strategica per tutto ciò che concerne l’orizzonte del PNRR e dei finanziamenti europei. In occasione della sua visita, abbiamo avuto modo di fare anche una passeggiata per la Città, insieme al sindaco Mitrano, e incontrare tanti concittadini con i quali abbiamo discusso di progetti e futuro. Concittadini che speriamo di ritrovare a breve nei tavoli del nostro Laboratorio programmatico 2022-2032».

I lavori del LAB32 prenderanno il via lunedì 7 febbraio, e saranno suddivisi in undici tavoli tematici, individuati in base alle diverse aree di intervento. Il calendario completo e le modalità di adesione saranno comunicati nei prossimi giorni.