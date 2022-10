L’ex consigliere comunale di Minturno Americo Zasa aderisce a Fratelli d’Italia

Nuovo ingresso a Minturno nelle fila del partito di Giorgia Meloni. Parliamo di Americo Zasa, infermiere professionale in pensione, già Consigliere Comunale, e con ben 285 preferenze personali alle elezioni amministrative.Un curriculum di tutto rispetto, ampliato di recente grazie al lavoro svolto come assessore, sub-commissario e vice presidente della XVII comunità “Monti Aurunci.”Sono felice di entrare nella famiglia di Fratelli d’Italia Minturno, ringrazio il coordinatore Vincenzo Fedele, i consiglieri comunali e l’intero direttivo cittadino per avermi accolto come uno di loro. Con alcuni di loro ci conosciamo già da tanti anni e sono sicuro che con tutti sarà possibile instaurare un rapporto di confronto e collaborazione nell’interesse della ulteriore crescita del partito, che oggi rappresenta il 30% a Minturno”.Il coordinatore cittadino Vincenzo Fedele si dichiara entusiasta di questa nuova adesione in Fratelli d’Italia: “l’ingresso di Americo mi fa particolarmente piacere perché porta in dote alla squadra un bagaglio di esperienze e competenze, soprattutto nel settore della sanità e che potranno aiutarci ad affrontare con determinazione la questione dell’Ospedale di Minturno, su cui lo stesso Americo si è sempre battuto contro il declassamento della struttura e il taglio dei servizi”.Dello stesso parere i consiglieri comunali Pino D’amici e Francesco Larocca che non hanno fatto mancare il loro saluto di benvenuto: “è sempre bello quando nuove personalità dello spessore politico di Americo decidono di abbracciare il nostro progetto. Siamo sicuri che questo ingresso ci aiuterà a crescere e a migliorare, perché siamo sicuri che Americo metterà tutti i giorni sul campo tanto impegno e grande lavoro, al fine di affrontare con più determinazione le prossime sfide che il futuro ci riserverà.