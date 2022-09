Lgbt, aperto a Fondi sportello di ascolto

Aperto a Fondi lo Sportello di Ascolto Lgbt+ a cura di Agedo Basso Lazio e del Circolo Pata Pata.

“Nelle ultime settimane -commenta l’Associazione di Promozione Sociale- abbiamo potuto assistere a due diversi episodi di violenza di carattere lesbofobico e transfobico nella nostra provincia. Il primo, avvenuto nel pieno dell’estate in centro a Sperlonga, verso due ragazze ree di essersi scambiate un bacio in pubblico e il secondo, pochi giorni fa a Cisterna, ai danni di un giovane trans.

Un clima ostile che poco rappresenta le due città e le loro politiche di inclusione e sensibilizzazione ma che certamente lancia un campanello di allarme che non può rimanere inascoltato.

Si sta facendo abbastanza? Le misure attuate rispondono ai reali bisogni di una consistente fascia di popolazione? Si può instaurare un rapporto di fiducia verso le istituzioni e sentirsi accolti e protetti?

Secondo le stime attuali, circa il 10% della popolazione mondiale ha un orientamento non etero – gay, lesbica, bisessuale, pansessuale…, circa l’1% della popolazione si identifica come transgender o gender variant, dato ampiamente sottostimato perché fa riferimento solo alle persone che si rivolgono ai centri per l’adeguamento di genere, circa il 2% della popolazione è intersex.

E’ quindi evidente che una percentuale considerevole della popolazione ha esigenze specifiche di ascolto, di informazione, di sostegno psicologico e legale, con un accesso limitato ai servizi pubblici per il soddisfacimento dei bisogni stessi.

Spinti dalle richieste di intervento già ricevute dalle nostre associazioni e nell’ottica di offrire un servizio gratuito sul territorio per le persone Lgbt+ nasce lo SPORTELLO DI ASCOLTO di AGEDO BASSO LAZIO e del Circolo Arci PATA PATA.

Lo Sportello Rainbow offre ascolto individuale (per famiglie, genitori o figlə), consulenza legale e percorso di sostegno psicologico (in presenza oppure on line).

Le attività sono previo appuntamento ai seguenti numeri 3391793562 / 3295485787 e sono offerte dagli operatori delle due associazioni presso la sede di Corso Appio Claudio,113 a Fondi.