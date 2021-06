Liberland: un fantasy che riscopre il valore positivo della conoscenza

Casa Editrice: PAV Edizioni

Genere: Fantasy

Pagine: 244

Prezzo: 14,00 €

Un’atmosfera delicata e gentile rende “Liberland” un libro per tutti, adatto soprattutto ai più giovani, in grado di svilupparne la curiosità e destarne l’attenzione. Non è un caso che la protagonista sia Caroline, una 14enne bravissima a scuola, che abita come tutto il resto della cittadina in una casa libro, sovrascritta dalle pagine di “Cent’anni di solitudine” del premio Nobel, Gabriel Garcia Marquez. «Le pareti di quella casa-libro erano intrise dell’atmosfera magica di Macondo, immaginario luogo dove si confondevano sogno e verità, possibile e impossibile». Ed è proprio l’imprevedibile a prendere il sopravvento nella vita perfetta di Caroline, che inizia a marinare la scuola per recarsi in una casa libro segreta e intonsa dalle candide pareti che soltanto in sua presenza iniziavano ad animarsi e a imprimere sopra alcuni messaggi. «Arrivata sopra trovò le pareti che si scrivevano da sole al suo passaggio e incominciò a leggerle: “Questa casa apparterrà alla persona coraggiosa che oserà entrarvi. Essa è magica e si chiama “Life” perché racconterà la biografia della persona che vi entrerà per prima. Ma c’è una regola da non infrangere: questa persona non dovrà rivelare mai a nessuno dell’esistenza di questa casa”». Un mistero apparentemente inspiegabile attirerà l’attenzione di questa ragazza prodigio, che spalleggiata dal suo amico e aspirante spasimante Greg riuscirà a decifrare i messaggi e i doni che la casa le invierà. Ma la casa rappresenterà soltanto un indizio di ciò che davvero aspetterà la giovane “prescelta” che sarà chiamata ad affrontare la minaccia del terribile mago Albucher per difendere la sopravvivenza della propria cittadina insieme al Signore dei Libri, Friedmund. «Qualcuno ha detto che “noi non siamo ciò che scriviamo, ma ciò che leggiamo”. La lettura non solo fa bene alla mente e allo spirito, ma rafforza le identità culturali e civili, ci aiuta a saper ascoltare e difende questo tesoro che abbiamo costruito con tanti sacrifici. Ecco perché vogliono distruggere le case-libro! Ed ecco perché il Signore dei Libri sta combattendo questa battaglia contro il maligno, Albucher, un perfido mago che vorrebbe renderci tutti schiavi senza fantasia, senza spirito critico, solo fantocci, tutti uguali e senza identità!». Una missione davvero importante per Caroline che in questa sfida affronterà tutte le sue paure e tanti pericoli per trasformarsi da adolescente curiosa a giovane donna, consapevole del proprio valore e del mondo circostante. Una saga dalla scrittura dinamica e leggera che coinvolge il lettore rendendolo subito parte di questo mondo fatato, di pensieri e rispetto per i valori perduti, minacciati dall’arroganza di chi non conosce il valore della conoscenza.

