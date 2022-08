Libri sulla Cresta dell’Onda, Susanna Tamaro e Folco Terzani al Porticciolo di Caposele

Susanna Tamaro, una delle autrici italiane più amate, e Folco Terzani, scrittore e viaggiatore, saranno i protagonisti di una conversazione ispirata ai temi affrontati nei loro bellissimi libri: l’amore per la natura, il desiderio di pace, il senso della vita.

Susanna Tamaro, scrittrice “fuori dagli schemi”, è autrice di oltre 30 libri amatissimi dai lettori che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti. Protagonista di un caso editoriale senza precedenti, il suo romanzo Va dove ti porta il cuore, best seller internazionale con 18 milioni di copie vendute nel mondo e traduzioni in 50 lingue, è stato inserito tra i 150 “Grandi libri” che hanno segnato la storia d’Italia. Ha dato vita alla Fondazione Tamaro, finanziata con i diritti delle sue opere, che si dedica a progetti umanitari di sostegno e sviluppo per le categorie più deboli. Sensibile alle tematiche ambientali e animaliste si è recentemente svelata nel documentario “Inedita” presentato alla Festa del Cimena di Roma e recentemente trasmesso da Rai 5 in cui parla delle sue passioni e della Sindrome di Asperger con la quale convive da sempre, ma che solo da poco ha scoperto di avere. ” La scrittura è la mia grande terapia”. Tra i suoi libri più recenti, pubblicati dalla casa editrice Solferino, Invisibile meraviglia. Piccole lezioni sulla natura e l’incantevole La tigre e l’acrobata, storia per lettori di ogni età.

Folco Terzani, scrittore regista e viaggiatore è nato a New York ed è cresciuto in Asia tra Singapore, Pechino, Bangkong, Hong Kong, Nuova Delhi, città dove il padre veniva inviato come giornalista. Dopo aver frequentato le scuole in Cina si è laureato a Cambridge e ha studiato alla New York University Film School. Dalla sua esperienza di un anno presso la Casa dei morenti di Madre Teresa di Calcutta, ha tratto ispirazione per il documentario Il primo amore di Madre Teresa.Nel libro del 2006 “La fine è il mio inizio” ha raccolto le sue ultime conversazioni con il padre Tiziano e successivamente scritto la sceneggiatura dell’omonimo film con Bruno Ganz ed Elio Germano. Perchè le nuove generazioni possano trovare spunti di riflessione e risposte ha deciso di pubblicarne un’edizione essenziale ” Fine/ Inizio” (Tea), da poche settimane in libreria. Ha anche scritto A piedi nudi sulla terra, Ultra (con Michele Graglia sulla corsa estrema) e l’intenso racconto Il Cane, il Lupo e Dio sulla natura, l’amicizia e il senso del divino.

FORMIA – Venerdì 26 agosto ore 21.15

Porticciolo Caposele – Vindicio

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

Bus navetta: Largo Paone/ Molo Vespucci/ Piazza Mattej/ Porticciolo Caposele

Andata alle ore alle ore 19.00/19.30/20.00/20.30 Ritorno 23.00/23.30/24.00/00.30.

In caso di avverse condizioni atmosferiche l’incontro si terrà presso la Chiesa di San Giovanni a Formia