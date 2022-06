“L’impero delle clessidre”, il nuovo romanzo di Mario Attilieni

Casa editrice: Libeccio Edizioni

Genere: Fantasy

Pagine: 272

Prezzo: 16,80 €

«Dante ripensò a quanto fosse vero quello che qualcuno gli aveva detto anni addietro: “Il mestiere di scrittore è la cosa più simile a essere Dio”. Era vero: decidi chi nasce e chi muore, cosa accade a chi. I destini delle persone. Lo scrittore è creatore e distruttore al tempo stesso, demiurgo e assassino a sangue freddo. Forse l’unico modo per cercare di capire Dio è quello di scrivere un libro»: Mario Attilieni presenta una storia avventurosa e ricca di immaginazione nel romanzo “L’impero delle clessidre”, primo volume di una trilogia fantasy. L’autore descrive un mondo complesso e incredibilmente vario, le cui atmosfere sono riconducibili al medioevo anche se a Zimania è esistita la magia e vi sono creature fantastiche come i Giganti e i Draghi, o mitologiche come le Amazzoni. Zimania è divisa in quattro regioni, spesso in lotta tra loro per il potere politico: la Morgania si sviluppa a oriente, la Gianubia a sud, la Vasazia a occidente e l’isola di Ebania a nord; per ognuna di esse vi è un regnante, diretto discendente dell’Imperatore Oriam Kelys che, grazie al suo valore, aveva riportato in auge l’antica profezia del leggendario Roggius ed era quindi stato proclamato unico Re, passando alla storia come Oriam il Grande. Alla sua morte si era deciso di dividere il potere fino all’elezione di un nuovo Imperatore ma dopo otto anni non si era ancora arrivati ad un accordo; nel romanzo si parla di questo periodo di incertezza e di grave crisi economica in cui, inoltre, due opposte fazioni aristocratiche fomentano il malcontento delle classi più umili verso i governanti. Nel mondo reale, intanto, è il giorno del compimento della maggiore età di Achille; suo padre Dante gli regala un libro scritto da lui, sperando di ispirarlo e di accompagnarlo nella sua vita di giovane adulto. I due non hanno idea dell’avventura che stanno per vivere: il libro, infatti, li risucchia improvvisamente nel mondo di Zimania, di cui proprio Dante è il creatore e il narratore – «Siamo finiti nel mio libro, Achille!». Passato lo shock di ritrovarsi nel mondo da lui immaginato e descritto, Dante sa che deve fare di tutto per abbandonare quel luogo violento, scosso da tensioni sociali e politiche, e per riportare a casa suo figlio. In questo primo volume, Mario Attilieni ci conduce nelle prime fasi dell’avventura di Dante e Achille per recuperare i Cinque Anelli del Potere, in grado di conferire la magia necessaria per tornare nella loro realtà.

