Linea AV Napoli – Roma: traffico fortemente rallentato per un guasto alla linea elettrica

Circolazione fortemente rallentata sulla linea AV Napoli-Roma dove, alle 7 di questa mattina, si è verificato un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni che ha reso indisponibile la linea provocando l’arresto di 4 convogli alta velocità. I treni AV tra Napoli e Roma – spiega Rfi – sono stati instradati via Cassino o via Formia con allungamento dei tempi di viaggio fino a 90/100 minuti. I rallentamenti si ripercuotono inevitabilmente sull’intera dorsale AV. Per i passeggeri dei treni coinvolti è stata prevista l’assistenza in stazione, a bordo e il trasbordo per quelli rimasti fermi in linea. Sono sul posto i tecnici di Rfi per verificare le cause e ripristinare la linea elettrica e riattivare la circolazione su entrambi i binari della linea AV.

I treni Alta Velocità in direzione Napoli possono essere instradati sui percorsi alternativi tra Napoli e Roma via Cassino o via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti.

I treni Alta Velocità in direzione Roma possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti.

Treni a Lunga Percorrenza direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 9514 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50)

• FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:10)

• FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

• FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58)

• FA 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48)

• FA 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35)

• FA 8863 Roma Termini (10:47) – Reggio Calabria Centrale (16:25)

Il treno FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20) oggi termina la corsa ad Anagni.

I passeggeri proseguono con il treno FR 9520 fino a Roma Termini dove trovano proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9514 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00) oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri da Napoli Afragola possono utilizzare il treno FR 9370 in partenza alle ore 9:08 e in arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 15:20.

Il treno FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34) oggi termina la corsa ad Anagni.

I passeggeri proseguono con il treno FR 9520 fino a Roma Termini dove trovano proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con il treno FR 9585 in partenza da Roma Termini alle ore 13:00 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 14:13.

Il treno FR 9648 Napoli Centrale (15:00) – Milano Centrale (19:24) oggi ha origine da Roma Termini alle ore 16:25.

I passeggeri da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9552 in partenza alle ore 15:40 e in arrivo a Milano Centrale alle ore 20:50.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.