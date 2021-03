Linea Roma-Napoli via Formia: traffico rallentato per un guasto

Traffico rallentato sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia per un guasto. Il traffico è rallentato in direzione Napoli per un guasto alla linea tra Priverno e Monte San Biagio.

Maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 35583 Milano Centrale (5:00) – Napoli Centrale (14:02)

• IC 553 Roma Termini (12:26) – Reggio Calabria Centrale (20:08)

• R 21067 Roma Termini (11:56) – Napoli Centrale (14:40)

• R 12657 Roma Termini (12:38) – Formia (14:14)