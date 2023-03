“L’isola misteriosa”, la nuova opera di Rosario Rito

Genere: Raccolta poetica

Pagine: 90

Prezzo: 9,99 €

Codice ISBN: 9791222061801

«Uguali al momento della nascita simili in quella grande ricerca d’amore come ogni uomo di questo mondo che non può essere o vivere come un’isola in mezzo al mare. Membro dello stesso mondo anche se appare diverso anormale o chissà cosa. Ora non resta altro che guardarsi intorno e sperare che ogni uomo capisca che anche lui è diverso. Un ineguagliabile che nella sua originalità è simile a un qualunque altro sé stesso»: è la poesia “Noi diversi”, facente parte dell’emozionante raccolta “L’isola misteriosa” di Rosario Rito. L’autore condivide il suo bisogno di essere accettato e amato nella sua diversità; affetto da paresi spastica fin dalla nascita, nella sua precedente opera “Educarsi alla disabilità” ha cercato di abbattere i pregiudizi sui disabili e di proporre la giusta strada da percorrere: quella della condivisione, della comunicazione e dell’accettazione dell’altro da sé. Dalle parole di Maria Teresa Sirgiovanni, autrice dell’introduzione alla raccolta di poesie: «Dal suo “trono a rotelle” Saro ci insegna tanto. Soprattutto, ci insegna il valore della diversità nella normalità. Una testimonianza di vita che pervade tutte le sue poesie e i suoi scritti. È una fonte di acqua fresca in un mondo sempre più arido». Ma di cosa parlano queste liriche? Del desiderio di normalità, appunto, e anche del bisogno di non vedere più quegli sguardi di pietismo, che uccidono più dell’intolleranza; si dimostra anche tutta l’encomiabile positività dell’autore, che ringrazia la vita per i doni ricevuti nonostante le difficoltà che ha dovuto e che deve affrontare. Si parla anche del dolore che prova ogni giorno, un dolore forte e persistente, che nasce nel cuore ogni volta che egli si chiede perché non sia giudicato meritevole di amare ed essere amato; egli stesso afferma: «Sono un sole senza luce», e queste parole colpiscono profondamente, perché si avverte la sincerità di un uomo e artista che urla la sua sofferenza, e che chiede semplicemente di brillare nella sua unicità. Infine, Rosario Rito racconta della sua passione per la scrittura, un faro nella tempesta della sua esistenza; dalla poesia “Caro foglio”: «Tu per me sei più di un fratello perché tu accetti tutto di me della mia vita, le mie paure e le mie speranze i miei dolori e le mie gioie che poi sono alcuni versi affidati a te. Tu non puoi rispondermi però nei momenti tristi mi chiami per una nuova composizione, anche perché sei solo un foglio bianco. Con te posso parlare e tante volte piangere in silenzio».

