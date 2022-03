L’Italia, uno splendido Paese per le vacanze estate 2022

L’Italia è uno splendido paese, ricco di luoghi da visitare e con una vasta offerta che risponde alle esigenze di tutti i turisti. Non è difficile comprendere, dunque, perché il Belpaese è considerato come una delle destinazioni più apprezzate sia dai viaggiatori italiani che stranieri.

Inoltre, negli ultimi anni, complice la pandemia, i viaggi di prossimità sono stati un trend in ascesa che hanno permesso di entrare in contatto con nuove realtà, piccoli comuni, borghi e località da riscoprire.

Ecco perché moltissime persone sceglieranno di trascorrere nuovamente qui le loro vacanze estate 2022, magari servendosi dei consigli di una travel company online come Tramundi, che offre pacchetti di viaggio sempre diversi in base alle esperienze che si vogliono fare in un luogo.

Quali sono però le mete italiane più ricercate dai traveller? L’estate è spesso sinonimo di sole, spiaggia e mare. Ecco perché i viaggiatori non rinunciano ad una vacanza nei più bei mari italiani, soggiornando per esempio in Puglia.

La tendenza è quella di visitare più luoghi possibili unendo al relax del mare qualche gita, magari in posti meno conosciuti come Copertino con il suo castello aragonese, Acaya con il suo castello e Otranto, con la sua costa bassa e frastagliata.

Anche la Calabria attira molti turisti grazie alle spiagge di Pizzo Calabro e Tropea, splendidi gioielli incastonati tra roccia e mare. Chi preferisce la natura e i monti al mare può certamente trovare qualche bella idea di vacanza in Italia.

Le Dolomiti, in Trentino Alto Adige, sono per esempio sempre una tappa molto richiesta: qui, infatti, non mancano sentieri ben delineati e servizi attrezzati per tutta la famiglia.

Anche il Piemonte, però, regge bene il confronto: qui, per esempio, si può far trekking nel parco naturale delle Alpi piemontesi passando dall’Alpe Veglia all’Alpe Devero per ammirare ogni splendido luogo naturale.

Chi ama camminare può valutare una vacanza di trekking sulla Via degli Dei, un antico sentiero che passa per l’appennino Tosco Emiliano. Molto amato anche da Dante, questo percorso unisce l’Emilia Romagna alla Toscana passando tra monasteri, boschi e rifugi.

Chi ama le città d’arte apprezzerà trascorrere il proprio tempo alla scoperta dei segreti di Firenze, Siena e Pisa, antiche città toscane ricche di monumenti e opere d’arte.

Magari da qui si può anche allungare il percorso verso le Cinque Terre, in Liguria, per ammirare da vicino i colorati borghi affacciati sul mare che fanno impazzire gli stranieri, fermandosi in una delle terrazze panoramiche per sorseggiare un buon vino e cenare godendo di una vista unica sul mar Adriatico.