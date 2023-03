Lo sport a Gaeta riparte dai palazzetti: due impianti per la città

Gaeta e lo sport, un connubio storicamente forte e ora destinato a rafforzarsi ulteriormente. Da tempo, infatti, ha preso vita il progetto per il nuovo Palasport, situato in Via Venezia, che rappresenterà il secondo impianto della città, insieme al Palamarina di Serapo. Proprio quest’ultimo, invece, subirà un processo di ristrutturazione e rimodernamento, che interesserà le tribune, il campo da gioco e i vari ambienti della struttura.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune, come testimoniano le parole del sindaco Cristian Leccese, riportate sul sito ufficiale della città di Gaeta: “Un sogno che, finalmente, sta per realizzarsi, lo dovevamo ai nostri ragazzi, alle nostre società sportive. Lo dovevamo alla nostra Città. Abbiamo creduto fortemente nella realizzazione di questo progetto, ormai in dirittura d’arrivo, dopo anni di promesse rimaste tali. Un’opera, quella del Palasport di via Venezia, voluta dalla nostra Amministrazione comunale e dalla precedente Amministrazione Mitrano, grazie all’impegno del Delegato allo sport Luigi Ridolfi, degli Assessori ai Lavori pubblici che si sono avvicendati in questi anni e degli uffici preposti, mettendo in campo tante risorse sia dal punto di vista professionale che politico”.

Un progetto portato avanti proprio grazie al lavoro di Ridolfi, che ha riportato ai nostri microfoni tutta la soddisfazione e le ovvie difficoltà incontrate, per lo sviluppo delle fasi di realizzazione della nuova struttura e per il restyling del più vecchio Palamarina: “Siamo quasi in dirittura per i lavori del nuovo palazzetto dello sport. Il progetto è iniziato nel 2020 ma ci sono stati tanti problemi da affrontare nel corso degli ultimi anni, dalla pandemia al reperimento delle materie prime dovuto al conflitto in Ucraina. Si tratta di una struttura all’avanguardia, finanziata con un mutuo del credito sportivo di 3 milioni di euro. Al momento ha una capienza di 290 posti e destinata ad aumentare a 700, con la costruzione di un’altra tribuna nell’aerea dell’ex Avir. L’opera completa costerà intorno ai 5 milioni e mezzo e contiamo di fare una prima inaugurazione intorno alla fine del mese di aprile”.

Il delegato allo sport ha poi proseguito, presentando anche il piano riguardante la ristrutturazione del palazzetto di Via Marina di Serapo: “Nel 2021 abbiamo partecipato a un bando della Presidenza del Consiglio, grazie al quale abbiamo ottenuto un finanziamento a fondo perduto. Anche in questo caso abbiamo incontrato difficoltà per quanto riguarda il rincaro delle materie prime, che hanno portato a una piccola decurtazione di fondi (da 700000 euro a 600000 euro). Prevediamo di iniziare i lavori per la fine di maggio, in concomitanza con la chiusura delle attività agonistiche. Lavori che opereranno un restyling completo, dagli spogliatoi, agli impianti, agli infissi, per adeguarsi al meglio alle nuove norme di agibilità e migliorare la fruizione per il pubblico e gli atleti”.

Due progetti, dunque, che porteranno alla città di Gaeta nuova linfa nel settore sportivo e che consentiranno agli atleti e agli amanti degli sport, di avere finalmente a disposizione delle strutture moderne, senza essere costretti a spostarsi nei comuni vicini, per gli allenamenti e per i vari tornei e campionati.