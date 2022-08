Locazioni turistiche estate 2022, quanto costa affittare la casa al mare

“Il mercato delle locazioni turistiche per la stagione estiva 2022 – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – registrava numerose località sold out già a fine 2021. Nonostante il miglioramento dal punto di vista sanitario, in tanti hanno ancora optato per le località italiane. Molte di queste scoperte nell’estate del 2020 sono state riconfermate anche quest’anno. Le località più rinomate sono state prenotate con largo anticipo. Si segnala sempre una preferenza per le realtà ben collegate alle grandi metropoli e con una buona dotazione di servizi. Quest’anno, rispetto all’anno scorso, registriamo una maggiore presenza di turisti stranieri che tornano a vivere le nostre località. Come per lo scorso anno notiamo una riduzione di immobili in offerta perché molti proprietari decidono di utilizzare l’abitazione per se stessi. Sempre apprezzate le soluzioni con spazi esterni vivibili, le zone panoramiche (elemento ricercato soprattutto dagli stranieri) e gli immobili indipendenti”.

Località giugno luglio agosto ALASSIO 350-400 500-600 600-700 AMALFI Nd 900-1800 100-2000 ANZIO – LAVINIO MARE 250-300 350-400 450-500 FREGENE 300-400 500 500 GAETA 600-800 800-1000 1000-1200 POLIGNANO A MARE 1000 1200 1200 RAPALLO CENTRO 300 450 450 RIMINI 700 1000 1200-1500 ROSETO DEGLI ABRUZZI 500-600 600-700 800-1000 SABAUDIA 200-300 400-500 600-700 Bilocale 4 posti letto





Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa







AFFITTI TURISTICI MARE – ESTATE 2022

EMILIA ROMAGNA

Milano Marittima

Il mercato delle locazioni registra una domanda elevata e per il periodo estivo si può arrivare a spendere anche 6000 €.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Lignano Sabbiadoro

I canoni di affitto per un bilocale sono i seguenti: a giugno e settembre 1500 €, luglio 2000 €, agosto 2500-3000€.

LAZIO

Terracina

Un bilocale si affitta a 1500 € a giugno, 2000 € a luglio, 2500-3000 € ad agosto e 1500 € a settembre.

CAMPANIA

Scario

Per un bilocale di quattro posti letto si spendono 1600-1700 € al mese a giugno e settembre, 2000 € al mese a luglio, 2500 € al mese ad agosto.

PUGLIA

Polignano a Mare

La casa in paese è ricercata prevalentemente da chi desidera realizzare immobili da mettere a reddito e si orienta sulla costa dove i prezzi sono decisamente più elevati e possono raggiungere 4000 € fino a 6000 € al mese, in alta stagione, specie locando settimanalmente. Un bilocale ottimamente rifinito e ben posizionato acquistato per 100 mila € si può affittare a 4800 € a luglio e ad agosto.

Santa Maria al Bagno

Un bilocale per un’intera stagione costa anche 6000 €.

SARDEGNA

Villasimius

La domanda di locazione è sempre elevata e i canoni si aggirano intorno a 2000 € al mese a giugno, 3000 € a luglio, 4000 € ad agosto e 2500 € a settembre.

SICILIA

Castellammare del Golfo

Elevata la richiesta di locazione turistica e, negli ultimi tempi, è in aumento quella di ville indipendenti con piscina. Per una settimana in estate si possono toccare anche valori di 3.000 € a settimana.

