Lotta al traffico di sostanze stupefacenti, un arrestato e un denunciato

La Polizia di Stato – Questura di Latina nella serata di ieri, venerdì 5 febbraio 2021, ha tratto in arresto S. F. classe ‘82, domiciliato a Sabaudia (LT), giacché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I poliziotti della Squadra Mobile avevano da tempo intrapreso una specifica attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti e, in tale contesto, dopo avere sorpreso degli assuntori, che avevano appena acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina, hanno proceduto ad immediata perquisizione nei confronti dell’uomo ritenuto essere il fornitore dello stupefacente.

All’esito della perquisizione sono stati rinvenuti 28 involucri in cellophane contenenti in totale circa 18 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, ad avvalorare l’attività illecita posta in essere dall’uomo, anche materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, un volta espletate le formalità di rito, è stato tradotto in carcere per ivi rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito del medesimo servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, all’esito di una ulteriore perquisizione, è stato inoltre deferito all’A.G. R. A. classe ‘75, domiciliato a Pontinia (LT), responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.