L’avvio della Lotteria degli scontrini è stato spostato al 1° gennaio 2021 dal decreto rilancio, a causa della pandemia in corso.

Non manca molto quindi alla partenza della nuova lotteria, gratuita e collegata agli acquisti di ogni giorno.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha già da tempo attivato un portale riservato a quanti vorranno partecipare alla lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

Nella homepage del portale il countdown segnala che mancano oramai poco più di 30 giorni al via.

La sezione FAQ e i moduli informativi del portale spiegano tutti i meccanismi di funzionamento della nuova lotteria.

ADM mette a disposizione il proprio know how nel settore dei giochie si prepara alle nuove estrazioni, mobilitando anche la rete delle strutture territoriali – Uffici dei monopoli –dove i vincitori dovranno recarsi per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento dei premi. Numerosissimi e cospicui i premi in palio che a regime saranno distribuiti -sia a chi compra sia a chi vende -attraverso estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Nella sezione PARTECIPA ORA,attiva a partire dal 1° dicembre 2020 nell’area pubblica del portale, è possibile generare il codice lotteria(codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla Lotteria degli scontrini se esibito all’esercente al momento dell’acquisto.