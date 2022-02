“Luce dalle crepe”, l’intensa opera di Silvia Rivolta

Casa editrice: WLM Edizioni

Collana: Container 26

Genere: Romanzo psicologico

Pagine: 230

Prezzo: 17,00 €

“Luce dalle crepe” di Silvia Rivolta ha come protagonista una giovane donna, Cecilia, che non ha mai accettato la sua natura per quella che è, cercando sempre di essere diversa. Sin da piccola si è sentita invisibile e inconsistente, come se il suo parere sulle cose e la sua visione della vita fossero ininfluenti sia per gli altri che per lei stessa. Crescendo, si è sempre nascosta dietro spalle larghe che potessero proteggerla, non rendendosi conto di affidarsi a persone che non potevano contribuire alla sua crescita personale. È ciò che accade con la sua relazione con Marcello: un uomo poco empatico, che non la supporta nel suo lavoro di educatrice in una struttura abitata da pazienti con problemi psichiatrici perché è nauseato dal disagio mentale. Inoltre, egli alimenta le debolezze di Cecilia non permettendole mai di essere sé stessa ma tentando sempre di cambiarla secondo schemi che vanno bene per lui ma non certo per lei. Cecilia però accetta perché la sua scarsa autostima la immobilizza, anche se avverte un forte senso di oppressione quando è con lui – «All’inizio pensava che Marcello fosse la persona per lei, in grado di affrontare qualsiasi situazione, sicuro. Il fatto che lui decidesse tutto le sembrava il suo modo di amarla, di proteggerla, di prendersi cura di lei, ma tutto questo, e soltanto ora se ne rendeva conto, a scapito della possibilità per lei di esprimersi, di dire la sua, anche di sbagliare. Quello che le era sembrato così rassicurante, ora la faceva sentire in trappola, ma non sapeva, ancora, se era pronta a uscirne». Cecilia vive quindi un’esistenza limitata, in cui si affida sempre agli altri e al loro giudizio su di lei, sia nella sfera privata che in quella professionale. Quando nella clinica dove lavora arriva un nuovo paziente di cui dovrà occuparsi, Armando, è preoccupata dal fatto di dover gestire una persona affetta da disturbo bipolare, che si comporta in modo aggressivo e prepotente con gli altri. E Cecilia è la vittima perfetta: non avendo il coraggio di fronteggiarlo, vive il suo nuovo incarico con angoscia; col tempo, però, i due cominciano a capirsi, e a mostrare l’uno all’altra le proprie cicatrici, le proprie crepe. L’autrice narra di un incontro tra due persone tanto diverse che si fanno forza a vicenda per uscire dal tunnel buio della loro esistenza; un’emozionante storia di scelte difficili da prendere, e di nuove opportunità da cogliere.

