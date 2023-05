L’umorismo si tinge di giallo nel nuovo libro di Andrea Fiore

Casa Editrice: PandiLettere Edizioni

Collana: Zafferano

Genere: Giallo umoristico

Pagine: 261

Prezzo: 16,50 €

Nel nuovo libro di Andrea Fiore “Sulle trecce dell’assassino” ritroviamo l’ispettore Peter Haddock e il suo assistente Dan Parrish, che l’autore ci aveva fatto conoscere nei suoi precedenti semi-serial thriller “Morte, ricotta e Mascarpone” e “Assassinio in corso d’opera”. Stavolta i due poliziotti del quarantatreesimo distretto della città di Gravetown sono alle prese con un assassino che “non ha lasciato trecce sulla scena del crine”.

Peter Haddock e Dan Parish sono di ritorno da una fallimentare esercitazione in cui si sarebbero dovuti recare a Pechino per sventare un attacco nucleare e invece, per un errore di calcolo, si sono ritrovati a Pachino, in Sicilia, in mezzo a un campo di pomodori.

“’Solo un attimo, Dan’ l’afferrò di scatto Haddock per una spalla, mentre nell’altra mano teneva qualcosa di un rosso intenso che abbagliava ‘non vorrei insistere, ma ti risulta forse che in Cina ci siano questi?’. ‘Q-questi?’ ripeté tartagliando l’agente in forte imbarazzo. ‘Ti do un piccolo aiutino, Parrish’ incalzò l’ispettore, digrignando i denti ‘questi che ho in mano sono pomodorini. Pomodorini di…?’ ‘Di Pechino?!?’ provò timidamente a indovinare l’altro.

‘Fuocherello, Parrish’ soggiunse Haddock ‘non pe, ma pa… paaa… paaaaaa…’. ‘Paaaa… chino?!?’ azzardò infine Dan. ‘Esatto!’ confermò l’ispettore visibilmente alterato ‘E gli abitanti di queste parti non hanno di certo gli occhi a mandorla e sinceramente non credo che producano pomodorini atomici!’. ‘Ehm, qualcosa dev’essere andato storto nei nostri calcoli, ispettore’”. Con questo esilarante dialogo Andrea Fiore ci presenta i due protagonisti della storia.

Al loro rientro li aspetta il comandante Theodor Frisbin. “’Ehm… comandante Frisbin’ esordì Haddock farfugliando ‘so bene che ora lei è molto arrabbiato, ma tenga anche conto che l’emergenza atomica su Pechino era solo una piccola esercitazione. Ecco, noi, nella vita reale, non ci occupiamo di salvare il mondo dalle atomiche, ma di omicidi’” tenta di giustificarsi il maldestro ispettore.

Ben presto a lui e al suo assistente viene affidata proprio un’indagine su uno strano delitto che è stato commesso durante un brevissimo black-out da Giuseppy’s, il più famoso e frequentato salone d’acconciature uomo, donna e bambino della città di Gravetown. Al momento dell’omicidio erano nel locale il titolare del salone, Giuseppy, il suo garzone e tre clienti. Tra loro si nasconde molto probabilmente il colpevole.

Il racconto, tra l’ironico e il grottesco, cattura il lettore fino all’ultima pagina con le stravaganti avventure di Haddock e Parrish alle prese con cani pechinesi con le trecce, strambe formule chimiche, passaggi segreti e le assurde rivelazioni dei personaggi che ruotano intorno ai due detective, che sembrano avere ognuno qualcosa da nascondere.

