“L’uomo nel cuore di Dio”, la raccolta di poesie di Don Cosimo Schena, il prete più seguito sui social in Italia

Genere: Raccolta poetica

Pagine: 140

Prezzo: 9,99 €

ISBN: 979-8389984615

Don Cosimo Schena presenta “L’uomo nel cuore di Dio”, la nuova raccolta di poesie di un prete comunicatore, si può azzardare a dire influencer, conosciuto sui social come “Il poeta dell’Amore di Dio”. Don Cosimo è infatti seguitissimo su tutte le principali piattaforme – non solo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ma anche YouTube e Spotify – e, anzi, è ad oggi il prete più seguito in Italia; grazie al suo spirito progressista, alla sua passione per la poesia (si ricordano le sue precedenti raccolte poetiche “Impronte di Cuore” e “Rivestito di stelle per Amare” per Bertoni Editore) e alla sua dedizione per le cause animaliste ha conquistato un vasto pubblico, con il quale intrattiene un continuo dialogo predicando l’amore in tutte le sue forme. Ed è proprio di amore che si parla in questa raccolta poetica; un amore universale, che lui declina principalmente nel suo legame profondo con Dio ma che, come affermato dall’autore, si può riferire a qualunque relazione personale: amorosa, famigliare o d’amicizia, a seconda del proprio vissuto. Nell’opera si possono trovare delle poesie alternate a piccoli pensieri, quasi degli aforismi; a unire le due forme espressive vi sono delle illustrazioni accomunate dallo stesso tema grafico: il cuore, simbolo dell’amore, raffigurato in diverse e fantasiose modalità. «Solo chi ha amato può raccontare l’Amore» recita la dedica in apertura dell’opera: Don Cosimo ha amato e ama ogni giorno con forza e soprattutto indistintamente, e lo dimostra con queste liriche – «Ama/senza ragione/canta/cammina/grida/sorridi/saluta/tutti coloro che incontri sulla via/dimentica il male/e ricorda solo il bene/fatti soffiare/il respiro divino/che ti porta/verso il cuore/che solo Cristo/ti può donare» (dalla poesia “Senza ragione”), e anche con delle piccole meditazioni che ispirano a grandi riflessioni – «Se ami te stesso riuscirai ad amare con gratuità chi incontrerai nella vita», e ancora «Se sei capace di emozionarti per le piccole cose non sei debole… Anzi sei forte perché credi ancora nell’Amore». L’amore non si esaurisce nelle delicate ed emozionanti poesie di questa raccolta, e neanche nei messaggi che Don Cosimo Schena trasmette ogni giorno sui suoi canali social o durante le messe che tiene nella sua parrocchia; anche con la scelta di devolvere in beneficenza i ricavati della vendita del suo libro, sia agli esseri umani che agli animali bisognosi, si testimonia la volontà del poeta di diffondere la luce della fede e della fratellanza – «L’anima respira la luce del sole/che Cristo plasma/dalle sue ferite/che diventano canto di vittoria/nelle fenditure/delle tenebre sconfitte».

