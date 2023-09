Lutto in diocesi, Don Vittorio Valerio è tornato alla Casa del Padre

L’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, unitamente al presbiterio diocesano, annuncia che oggi, martedì 26 settembre 2023, don Vittorio Valerio è tornato alla Casa del Padre. I funerali si svolgeranno mercoledì 27 settembre alle ore 16.00 presso la chiesa della Madonna del Carmine in Formia.

Don Vittorio Valerio era nato il 6 dicembre 1947 e divenne sacerdote il 19 ottobre 1974. Molti gli incarichi ecclesiali di responsabilità al servizio della Chiesa di Gaeta: docente di religione cattolica in diversi istituti della diocesi, assistente diocesano dell’ACR, direttore della Caritas diocesana, parroco della parrocchia della Madonna del Carmine in Formia. È stato fondatore e presidente della Comunità Emmanuel Fraternità dell’Incarnazione che ha gestito per anni attività sociali e di beneficenza, oltre che una bottega tessile, produzioni teatrali e di canto e la ex libreria “La Fiaccola” di Formia.