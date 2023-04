Maddalena Mantovani fa il suo esordio con un romanzo giallo dal ritmo serrato

Casa editrice: Parallelo45edizioni

Collana: Terzo Grado

Genere: Thriller

Pagine: 216

Prezzo: 13,00 €

Emma è una studentessa universitaria la cui vita cambia completamente in pochi mesi a causa di un incidente che la porta a conoscere un uomo che l’aveva conquistata completamente già solo con la sua voce. È Jacopo Doschi, rampollo di una famiglia romana molto in vista, di cui la ragazza si innamora perdutamente.

“Si erano amati da subito, e le trasferte nella Capitale erano diventate un’abitudine, a dispetto delle parole severe di suo padre che l’aveva messa in guardia dai rischi di quella situazione sentimentale” scrive Maddalena Mantovani nel suo libro.

Con uno stile scorrevole e incalzante, l’autrice ci conduce in una storia che, partendo da un mondo ricco e dorato, prende ben presto un’altra piega per la scoperta dell’omicidio di Caterina Leonardi, la moglie da cui Jacopo Doschi si stava separando.

La notizia arriva nella vita di Emma quando ha appena scoperto di essere incinta dello stesso Jacopo. Totalmente convinta dell’innocenza del suo amato, vivrà momenti terribili di sconforto. Infatti più elementi possono far credere che Jacopo, che Emma conosce relativamente da poco, sia coinvolto nel caso. Non tutto oro è ciò che luccica e, come in ogni famiglia che si rispetti, anche in casa Doschi regnano l’infedeltà, il tradimento, l’intrigo e l’ipocrisia.

Le indagini sono condotte dalla dottoressa Damiani, con i suoi metodi alquanto originali nel sostenere i vari interrogatori, che spicca su tutti i personaggi in quanto a particolarità e arguzia. Tramite la tecnica degli interrogatori, i flash back fanno pian pano riemergere il passato che ruotava intorno alla vittima e alle persone di cui si circondava. Tra l’avvicendarsi di ricordi e ricostruzioni davanti al commissario Damiani, si giungerà ad un epilogo del tutto inaspettato grazie alla capacità dell’autrice di disseminare sapientemente indizi, creare situazioni e instillare dubbi, spiazzando alla fine il lettore.

È un libro che si legge tutto d’un fiato per l’abilità di Maddalena Mantovani di mantenere alta l’attenzione per tutto il corso della narrazione. La struttura a capitoli brevi aiuta molto il ritmo del racconto. Non è solo un giallo classico, ma anche una romantica storia d’amore. Nel libro c’è posto inoltre per l’amicizia e per il rapporto a volte difficile tra padre e figlia.

Maddalena Mantovani vive e lavora a Verona. È laureata in giurisprudenza e lavora nella pubblica amministrazione. “Prima la voce” è il suo romanzo di esordio.

