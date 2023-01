Maggioranza Maschietto con Forza Italia e Francesco Rocca Presidente

Le prossime elezioni regionali rappresentano un appuntamento importante al quale nessuno può far mancare il suo contributo per fare in modo di dare alla nostra Regione una guida forte e credibile che la porti fuori da un decennio di immobilismo targato centro sinistra. È sotto gli occhi di tutti di come la Regione di Nicola Zingaretti non abbia saputo dare risposte sul tema della viabilità la cui carenza sta sempre più soffocando le tante potenzialità socioeconomiche della nostra provincia, sul tema dei rifiuti per i quali si continuano a considerare le province come le “pattumiere” della capitale, sul tema dei trasporti locali per i quali si intende favorire un sistema centralizzato a favore di grandi imprese straniere a discapito delle tantissime realtà della nostra regione, sul tema della pianificazione urbanistica che resta settore strategico per dare ad ogni territorio in ragione delle sue peculiarità la giusta valorizzazione, sul tema della sanità dove la mancanza di una visione integrata sta portando le nostre strutture ospedaliere, tra cui il San Giovanni di Dio, ad un sempre maggiore depotenziamento, favorendo la mobilità dei pazienti verso la capitale, ormai congestionata, o addirittura fuori regione e verso la sanità privata.

A riguardo è paradossale la candidatura di Alessio D’Amato, attuale assessore alla sanità regionale, e principale responsabile di tutte le carenze dei nostri ospedali.

Queste e tante altre le motivazioni per cui la coalizione che sostiene il Sindaco Beniamino Maschietto sarà convintamente impegnata a sostenere l’elezione a Governatore della Regione Lazio di Francesco Rocca, dei candidati al Consiglio Regionale proposti da FORZA ITALIA ma in modo particolare di Stefania Stravato, attuale assessore alle attività produttive del comune di Fondi.

La lista di FORZA ITALIA è composta da candidati competenti con grande esperienza amministrativa, a dimostrazione della qualità della classe dirigente di Forza Italia nella provincia di Latina, dove abbiamo tantissimi amministratori locali che ogni giorno si confrontano con le esigenze ed i problemi dei cittadini e a cui molto spesso non possono dare una risposta concreta proprio per colpa di una Regione sorda e lontana soprattutto dalle province che invece meritano più attenzione.

Siamo convinti che c’è bisogno di una Regione che ascolti i territori ed i suoi amministratori, di un Presidente e di consiglieri regionali che conoscano e frequentino tutti i territori della Regione per potere condividere con loro il proprio futuro e definire le migliori prospettive di sviluppo.

Ci aspetta una campagna elettorale importante ed impegnativa ed è significativo che il candidato alla Presidenza, Francesco Rocca, abbia deciso di iniziarla ufficialmente da Fondi il prossimo 14 Gennaio, al Palazzetto dello Sport, con il Senatore Claudio Fazzone ed i principali vertici nazionali di Forza Italia.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare ma soprattutto a scegliere e sostenere i candidati di Forza Italia per rafforzare ancora di più un progetto politico di sviluppo e miglioramento della nostra città e della nostra provincia.

Lo comunicano in una nota il Sindaco Maschietto e la sua maggioranza:

Forza Italia Città di Fondi, Movimento IO SI, Litorale e Sviluppo Fondano, Democrazia Cristiana, Noi per Fondi