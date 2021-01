Maltempo, costante il monitoraggio del torrrente Pontone

Il Comune di Gaeta, la Polizia locale di Gaeta e la Protezione civile, visto l’innalzarsi del livello delle acque del torrente Pontone che, al momento non rappresenta alcun tipo di criticità, in via precauzionale e preventiva, consigliano ai residenti della zona Sant’Angelo, Pontone e Canzatora, di salire al secondo piano delle proprie abitazioni.



La zona ed il livello del torrente Pontone, sono costantemente monitorati da unità della polizia locale e protezione civile.



In caso di necessità è possibile contattare il 3338612280



Si precisa infine che in caso di criticità dovuta all’innalzamento del livello delle acque, è opportuno spostare le auto dalle zone a rischio esondazione in luoghi sicuri e salire immediatamente ai piani superiori.