L’ondata di maltempo non ha risparmiato la nostra provincia tant’è che nelle ultime 12 ore sono state circa 50 le richieste di intervento giunte alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco. Si va dalla rimozione di alberi caduti in strada al prosciugamento di aree allagate, al recupero di natanti, all’assistenza alla popolazione in difficoltà su strade allagate.

Le zone maggiormente colpite risultano essere nei Comuni di Gaeta e Formia dove, per far fronte alle numerose richieste, il Comando ha trattenuto in servizio il personale smontate.

Di rilevante si segnala il soccorso ad alcune persone nel Comune di Formia, località Canzatora, dove a causa delle forti piogge un torrente è esondato e ha creato difficoltà alle abitazioni limitrofe.

Sempre nella stessa zona intervenuti con un mezzo movimento terra proveniente da Latina per rimuovere una piccola frana che ostruiva l’accesso ad alcune abitazioni.

Sempre nel Comune di Formia, Vindicio canale Pontone, il personale VVF recuperava un piccolo natante rimasto incastrato sotto un ponte a causa della piena del canale.

La situazione alle 20 di questa sera risulta essere sotto controllo ma ancora in evoluzione.