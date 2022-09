Maltempo nel Lazio, l’allerta della Protezione Civile: “Fenomeni di particolare intensità”

By

In arrivo nel fine settimana una vasta perturbazione che porterà precipitazioni molto forti in tutto il Lazio, soprattutto nelle zone a Sud della regione. L’arrivo di questa perturbazione è previsto nella notte tra sabato 24 settembre e domenica 25 settembre.

“I modelli previsionali individuano la concreta possibilità che nel corso del fine settimana il territorio regionale sia investito da fenomeni meteorologici avversi di particolare intensità. Nel rammentare che la formale comunicazione delle previsioni sopra indicate è rimessa ai bollettini di criticità idrogeologica ed idraulica e agli allertamenti del sistema di Protezione civile, si invitano le amministrazioni in indirizzo a porre in essere tutte le misure preventive del caso”.

In particolare, stando alle previsioni della Protezione civile sono previste, per la giornata di domenica 25 settembre, precipitazioni con quantitativi moderati nel Viterbese e nel Reatino. A Roma e provincia previsti quantitativi elevati, ma la perturbazione in arrivo dovrebbe colpire soprattutto la provincia di Latina e quella di Frosinone, dove sono previste precipitazioni con quantitativi definiti “molto elevati”.