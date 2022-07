Maltempo, notte di pioggia e vento: diverse le richieste ai Vigili del Fuoco

Notte di temporali, fulmini e vento forte a Roma e nel Lazio. Una (attesa) perturbazione che ha richiesto un super lavoro da parte dei vigili del fuoco.

Fino alle 10 di questa mattina sono state circa 80 le richieste di intervento evase dal personale VVF del Comando di Latina.

Gli interventi, tutti riconducibili al maltempo di questa notte, vanno dalla rimozione di alberi caduti in strada o su linee elettriche/telefoniche, rimozioni di insegne-tende-tettoie e altro pericolante, danni d’acqua in genere (prosciugamenti, infiltrazioni ecc ) ascensori bloccati per mancanza di energia elettrica, incidenti stradali ed altro.

Attualmente nella sala operativa del Comando Provinciale di Latina ci sono circa 20 richieste di intervento in attesa.

Il linea di massima la parte della nostra Provincia maggiormente interessata è quella costiera.