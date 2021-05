Maltrattamenti in famiglia, arresti e denunce da Terracina a Minturno

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto un 40ebbe per il reato di maltrattamento in famiglia.

L’uomo, nelle precedenti ore, aveva aggredito per futili motivi la moglie 47enne e la figlia 19enne che da tempo maltrattava.

L’arrestato verrà sottoposto nella giornata di domani al rito direttissimo presso Tribunale di Latina.

Altro maltrattamento a Minturno dove ieri i carabinieri della della locale stazione, a conclusione di un’attività di indagine, deferivano in stato libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia un 42enne del luogo per avere più volte aggredito la moglie convivente.