Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della convivente. Arrestato 46enne

Nel pomeriggio del 13 giugno 2023 i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Terracina, a conclusione di attività iniziata nella mattinata, hanno tratto in arresto un 46enne di San Felice Circeo, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della convivente, una donna 40enne. Il predetto, dopo una ennesima lite avvenuta per futili motivi, l’ha inseguita con la propria autovettura e dopo averla raggiunta l’ha aggredita con pugni e schiaffi procurandole anche delle lesioni guaribili in 30 giorni.

Ferma restando la presunzione di innocenza ex art 115 bis cpp., l’odierno episodio è stato altresì parzialmente documentato da alcune immagini acquisite da un sistema di video sorveglianza. L’arrestato, su disposizione del PM di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono rapportati in piena sintonia, è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.