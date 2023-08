Mangiare con Gusto 22 e 23 settembre Terracina

Venerdì 22 e sabato 23 settembre dalle ore 18:00 sino alle 00:30, si terrà a Terracina nella suggestiva location di Piazza Municipio, nel cuore del centro storico, l’undicesima edizione della manifestazione enogastronomica “Mangiare con Gusto” dedicata alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano e della regione Lazio.

L’iniziativa ha visto nel corso degli anni una grande partecipazione sia da parte del pubblico che da parte dei produttori, che nel corso della manifestazione, hanno l’opportunità di presentare al consumatore tipicità e prodotti attraverso ricette e degustazioni.

La rassegna ideata dalla giornalista e conduttrice televisiva Adele di Benedetto padrona di casa dell’omonima trasmissione televisiva che conduce su Alma Tv Food, è organizzata dall’Almadela e dall’Associazione Eccellenze d’Italia di Latina con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del comune di Terracina. L’evento è inserito nel calendario degli appuntamenti estivi della località turistica e tra gli appuntamenti della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Un salone del gusto incorniciato dalla bellezza del centro storico, che vede la partecipazione di aziende agricole e agroalimentari, aziende vitivinicole, pastifici e così via, che proporranno prodotti di altissima qualità.

Il visitatore potrà quindi, come recita lo slogan della rassegna “Comporre il proprio menù di prodotti tipici dal Produttore al Consumatore” degustando cibi e vini ma anche conoscere i produttori e prendere contatti con le aziende. Gli espositori avranno l’opportunità di far conoscere la propria azienda, i prodotti e instaurare collaborazioni commerciali. Il tutto in clima conviviale all’insegna del buon cibo.

Nel corso della manifestazione si possono magiare e degustare prodotti tipici e partecipare ai diversi appuntamenti in programma (in corso di definizione) tra i quali:

Laboratorio sul Vino a cura dell’Accademia del Gusto

a cura dell’Accademia del Gusto Gustolio impariamo a riconoscere l’olio di qualità a cura di Oliocentrica

impariamo a riconoscere l’olio di qualità a cura di Oliocentrica “ Pizzaioli per un giorno”- Laboratorio per bambini

Laboratorio per bambini Talk “L’olio evo importanza nella Dieta Mediterranea e mezzo per promuovere un territorio”

“L’olio evo importanza nella Dieta Mediterranea e mezzo per promuovere un territorio” Bici & Gusto. I cicloturisti potranno unire sport e cibo attraverso un itinerario a tappe alla scoperta del territorio che toccherà Priverno, Sermoneta, Sabaudia, San felice Circeo, Terracina fino ad arrivare a conclusione dell’itinerario a Mangiare con Gusto.

Biglietto ingresso – 12 euro

comprende 5 consumazioni a scelta tra bevande e cibo

Tracolla e calice di vetro per degustare il vino – 3 euro (il calice non deve essere restituito. Coloro che non vogliono degustare il vino, possono non prendere il calice)

Bambini da 2 agli 8 anni gratis 4 consumazioni a scelta tra cibo e bevande

Organizzazione Almadela s.r.l e Associazione Eccellenze d’Italia

Contatti.

mangiarecongusto@almadela.it Fabrizia cell. 333.2010885 – Amelia cell. 331.8996659

per accrediti distributori e stampa ufficiostampa@almadela.it

per Bici & Gusto Barbara cell.3383575923

I produttori e le aziende interessate a partecipare con uno spazio espositivo possono inviare una e-mail

Per rimanere aggiornati sul programma si possono seguire le pagine Facebook e Instagram di mangiarecongusto.it